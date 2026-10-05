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बसेरा अभियान 2.0 के दावों के बीच 15 साल पुराना अनसुलझा मुद्दा, पुराने पर्चाधारियों को आज तक नहीं मिली जमीन

मसौढ़ी में भूमिहीन परिवार ( ETV Bharat )

मसौढ़ी: बिहार सरकार एक ओर भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन देने के लिए बसेरा अभियान 2.0 के तहत पूरे राज्य में अंचल कार्यालयों में युद्धस्तर पर आवेदन ले रही है और बड़े-बड़े दावे कर रही है. दूसरी ओर हकीकत यह है कि 15 साल पहले जिन गरीबों को बासगीत का पर्चा दिया गया था, उन्हें आज तक जमीन पर दखल-कब्जा तक नहीं मिला है. कागज पर खाता-खेसरा-रकबा सब दर्ज है, लेकिन जमीन कहां है, यह न तो पर्चाधारी जानते हैं और न ही प्रशासन बता रहा है.