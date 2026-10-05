बसेरा अभियान 2.0 के दावों के बीच 15 साल पुराना अनसुलझा मुद्दा, पुराने पर्चाधारियों को आज तक नहीं मिली जमीन
मसौढ़ी में कागज पर जमीन लेकिन जमीन पर आशियाना नहीं. 15 साल से पर्चा लेकर भटक रहे खरांट के 28 महादलित परिवार. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : October 5, 2026 at 2:55 PM IST
मसौढ़ी: बिहार सरकार एक ओर भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन देने के लिए बसेरा अभियान 2.0 के तहत पूरे राज्य में अंचल कार्यालयों में युद्धस्तर पर आवेदन ले रही है और बड़े-बड़े दावे कर रही है. दूसरी ओर हकीकत यह है कि 15 साल पहले जिन गरीबों को बासगीत का पर्चा दिया गया था, उन्हें आज तक जमीन पर दखल-कब्जा तक नहीं मिला है. कागज पर खाता-खेसरा-रकबा सब दर्ज है, लेकिन जमीन कहां है, यह न तो पर्चाधारी जानते हैं और न ही प्रशासन बता रहा है.
खरांट महादलित टोला का पुराना मामला
मामला मसौढ़ी प्रखंड के खरांट महादलित टोला का है. यहां वर्ष 2009-10 में तत्कालीन सरकार ने कुल 28 भूमिहीन महादलित परिवारों को बासगीत पर्चा दिया था. इनमें संजय मांझी, जितेन्द्र मांझी, मदन मांझी, बिनेश्वर मांझी, सोनी मांझी, गोवर्धन मांझी, रामेश्वर मांझी, कुलेश्वरी देवी, मनोज मांझी, गोपी मांझी, सुरेन्द्र मांझी, सत्येन्द्र मांझी, रामजन्म मांझी, भुवनेश्वर मांझी, सुखदेव मांझी, छोटेलाल मांझी सहित 28 परिवार शामिल हैं.
झोपड़ी में कट रही जिंदगी
पर्चाधारियों का कहना है कि जब उन्हें पर्चा मिला था तो लगा था कि अब अपना घर होगा, बच्चों को छत मिलेगी. लेकिन 15 साल बीत गए, सिवाय कागज के टुकड़े के कुछ नहीं मिला. आज भी वे सभी परिवार सरकारी जमीन पर या दूसरों की जमीन पर तंबू और फूस की झोपड़ी डालकर किसी तरह जीवन यापन करने को मजबूर हैं.
"बरसात में झोपड़ी टपकती है, गर्मी में लू लगती है और ठंड में ठिठुरना पड़ता है. कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाया, आवेदन दिया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. सरकार जमीन का कागज देकर अपना काम पूरा समझ लेती है. जमीन पर कब्जा दिलाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता. 15 साल में बच्चे जवान हो गए, लेकिन पर्चे वाली जमीन का आज तक पता नहीं चला."-मीना देवी, ग्रामीण
नए आवेदनों पर उठ रहे सवाल
खरांट के भूमिहीनों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है. जब 15 साल पुराने 28 परिवारों को ही आज तक नहीं बसाया जा सका, तो अभी बसेरा 2.0 के तहत जो नए आवेदन लिए जा रहे हैं, उसका क्या भरोसा? क्या यह भी सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगा? सरकार एक तरफ नए लाभुकों को खोज रही है, जबकि पुराने लाभुक ही न्याय के लिए भटक रहे हैं.
संगठन ने खोला मोर्चा
इस मामले को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा ने भी मोर्चा खोल दिया है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नागेश्वर पासवान और नेता संजय पासवान ने खरांट टोला का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने अंचल प्रशासन को चेतावनी दी है.
"एक सप्ताह के अंदर सभी 28 पर्चाधारियों को जमीन चिह्नित कर दखल-दहानी नहीं कराई गई, तो अंचल कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. यह गरीबों के हक के साथ धोखा है."-नागेश्वर पासवान, अखिल भारतीय खेत मजदूर महासभा, प्रखंड अध्यक्ष
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में मसौढ़ी के अंचलाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. यह पुराना मामला है. सभी पर्चाधारियों की सूची मंगाई गई है और संबंधित राजस्व कर्मचारी और अमीन को जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है. जल्द ही सभी को नियमानुसार दखल-कब्जा दिलाया जाएगा.
"राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित की जा रही है, सभी बासगीत पर्चाधारियों के जमीन का खाता खेसरा रखवा मिलाते हुए उन्हें जमीन चिह्नित किया जाएगा." -ऋषिकेश कुमार, अंचल अधिकारी, मसौढ़ी
पीड़ितों और नेताओं की नाराजगी
ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि आज भी वे झोपड़ी में रह रही हैं और सिर्फ हाथ में पर्चा लिए हुए हैं. नागेश्वर पासवान ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को सरकार धोखा दे रही है. पूर्व विधायक गोपाल रविदास ने भी कहा कि पहले 15 साल पुराने पर्चाधारियों को बसाया जाए. बहरहाल, देखना होगा कि अंचल प्रशासन का यह आश्वासन भी पिछले 15 साल के आश्वासनों की तरह हवा-हवाई साबित होता है या सच में 28 महादलित परिवारों को उनका आशियाना मिल पाता है.
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