आगरा में भरभराकर गिरी बेसमेंट की दीवार; सात लोग मलबे में दबे, दो की मौत
डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया, हादसे में हीरालाल (65), रामेंद्र (58), सुनील (38), भूरेलाल (48), कल्लू (32), योगेश (45) और उत्तम (50) दब गए थे.
Published : December 21, 2025 at 4:34 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 4:54 PM IST
आगरा: आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के बटेश्वर पास में स्थित गांव बिजकौली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की दीावार ढहने से अलाव ताप रहे सात लोग दब गए. इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे के समय बेसमेंट में मिट्टी का भराव हो रहा था.
ग्रामीण बचाव कार्य में जुट गए. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद सभी की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उनको आगरा रेफर कर दिया. आगरा ले जाते समय हीरालाल और योगेश की रास्ते में मौत हो गयी.
दो घायलों की उपचार के दौरान मौत: लोगों ने दो घंटे तक मशक्क्त के बाद मलबे में बदे सभी सात लोगों को बाहर निकाला और पास अस्पताल में ले गये. वहां से हालत गंभीर होने पर सभी एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि दीवार और बेसमेंट के मलबे में दबे दो घायलों की उपचार के दौरान मौत हो गई है. बाकी पांच घायल का उपचार चल रहा है.
डीएम, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे: गांव बिजकौली में जोर सिंह प्रजापति के निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट में रविवार सुबह 11 बजे कुछ लोग अलाव पर ताप के साथ ही कुछ लोग ताश भी खेल रहे थे. रविवार को बेसमेंट में काम चल रहा था. उसमें मिटटी डाली जा रही थी. इसके साथ ही पानी भी भरा हुआ था. मिटटी के दबाव और पानी की वजह से दीवार ढह गई.
इससे अलाव ताप रहे और ताश खेल रहे लोग दीवार के मलबे में दब गए. मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना पर बाह एसडीएम संतोष कुमार शुक्ला, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ के साथ ही बाह थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.
दो घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान: हादसे से गांव में चीख पुकार मच गई. ग्रामीण एकजुट होकर मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गए. फावड़े से ईंट और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों से भी घायलों को मलबे से बाहर निकाला और सीएचसी पर भर्ती कराया. जहां से घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया.
हादसे में सात लोग घायल हुए थे: डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि हादसे में गांव बिजकौली निवासी हीरालाल (65), रामेंद्र (58), सुनील (38), भूरेलाल (48), कल्लू (32), योगेश (45) और उत्तम (50) दब गए थे. उन्हें ग्रामीणों के साथ पुलिस ने मलबे से निकाला. जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से सीएचसी पर भर्ती कराया. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से हीरालाल और योगेश को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
