आगरा में भरभराकर गिरी बेसमेंट की दीवार; सात लोग मलबे में दबे, दो की मौत

आगरा बेसमेंट की दीवार गिरने से 2 की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के बटेश्वर पास में स्थित गांव बिजकौली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की दीावार ढहने से अलाव ताप रहे सात लोग दब गए. इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे के समय बेसमेंट में मिट्टी का भराव हो रहा था. ग्रामीण बचाव कार्य में जुट गए. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद सभी की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उनको आगरा रेफर कर दिया. आगरा ले जाते समय हीरालाल और योगेश की रास्ते में मौत हो गयी. जानकारी देते परिजन (Video Credit: ETV Bharat) दो घायलों की उपचार के दौरान मौत: लोगों ने दो घंटे तक मशक्क्त के बाद मलबे में बदे सभी सात लोगों को बाहर निकाला और पास अस्पताल में ले गये. वहां से हालत गंभीर होने पर सभी एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि दीवार और बेसमेंट के मलबे में दबे दो घायलों की उपचार के दौरान मौत हो गई है. बाकी पांच घायल का उपचार चल रहा है.