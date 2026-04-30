लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट धंसा; मलबे में दो मजदूर दबे, एक की मौत
इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 1:54 PM IST
लखनऊ: राजधानी के पॉश इलाके विभूतिखंड में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत की बेसमेंट ढह गई. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल हो गया है. घटना IGP रोड पर NTPC भवन के सामने की है.
इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान लक्ष्मी शंकर अवस्थी (36) निवासी अमौली कीरतपुर, बाराबंकी के रूप में हुई है. वहीं, घायल दूसरे मजदूर तुलसीराम निवासी सफदरगंज, बाराबंकी को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.
इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी.
अचानक ढह गया बेसमेंट: पुलिस के मुताबिक, IGP रोड पर NTPC भवन के सामने चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी और निर्माण सामग्री धंसने से दो मजदूर मलबे के नीचे दब गए.
सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की टीम ने युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम तोड़ दिया.
हादसे की सूचना मिलते ही विभूतिखंड पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं. मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.
काफी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकालकर तुरंत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया.
मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान: लखनऊ में हुए हादसे में मजदूर की मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतक के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश दिए हैं.
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