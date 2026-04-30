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लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट धंसा; मलबे में दो मजदूर दबे, एक की मौत

लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट धंसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के पॉश इलाके विभूतिखंड में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत की बेसमेंट ढह गई. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर घायल हो गया है. घटना IGP रोड पर NTPC भवन के सामने की है.

​इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान लक्ष्मी शंकर अवस्थी (36) निवासी अमौली कीरतपुर, बाराबंकी के रूप में हुई है. वहीं, ​घायल दूसरे मजदूर तुलसीराम निवासी सफदरगंज, बाराबंकी को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी.

अचानक ढह गया बेसमेंट: पुलिस के मुताबिक, IGP रोड पर NTPC भवन के सामने चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी और निर्माण सामग्री धंसने से दो मजदूर मलबे के नीचे दब गए.

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की टीम ने युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम तोड़ दिया.