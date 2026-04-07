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बेटे ने बहुओं से की दरिंदगी, मां की गवाही ने दिलाई 10 साल की सजा

जोधपुर की पॉक्सो कोर्ट ने फैसले में रामचरितमानस सहित कई स्मृतियों के श्लोकों को शामिल करते हुए दुष्कर्म के मामलों में दंड को आवश्यक बताया.

Ten Years Sentence to accused
अदालत परिसर जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 10:13 AM IST

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जोधपुर: बहुओं के साथ दरिंदगी करने वाले अपने ही बेटे के खिलाफ मां कोर्ट में अडिग खड़ी हुई. उसने पुत्रमोह को त्याग कर सच्चाई का साथ दिया, जिसके चलते दुष्कर्मी बेटे को दस साल की कठोर सजा हुई और दोनों बहुओं को न्याय मिला. जोधपुर के पॉक्सो विशेष न्यायालय के इस फैसले ने पारिवारिक रिश्तों और न्याय के बीच सच्चाई की जीत सुनिश्चित की. आरोपी ने पहले एक भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया, फिर दूसरी बहू के साथ दरिंदगी का प्रयास किया. दूसरी बहू के शोर मचाने पर सास मौके पर पहुंची, तब जाकर हैवानियत उजागर हुई. पहली पीड़िता ने भी मुंह खोला. सास ने ही दोनों बहुओं की ढाल बनकर पुलिस और कोर्ट में गवाही दी. न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपी को दस साल की सजा के साथ 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. मां ने अदालत में कहा- यह आदतन अपराधी है, इसे किसी नरमी की जरूरत नहीं.

विशिष्ट लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने बताया कि इस मामले में आरोपी की मां ने ही शपथपत्र के साथ गवाही दी, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया. मामला पीपाड़ थाने का 2021 का है. इस मामले में मां ने गवाही में कहा कि उसका बेटा आदतन अपराधी है, उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को धारा 376(2)(f) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 376 पठित धारा 511 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना, तथा धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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सास ने छोटी बहू को आरोपी से बचाया: 4 जुलाई 2021 को परिवार की छोटी बहू अपने बच्चे के साथ सो रही थी. इस दौरान जब आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी करनी चाही, तो बहू के चिल्लाने पर सास उसे बचाने आई, तो आरोपी बेटा वहां से भाग गया. इस दौरान बड़ी बहू ने बताया कि उसके साथ चार महीने पहले दरिंदगी कर चुका है. तब थाने में मामला दर्ज हुआ. सास ने पहले पुलिस और बाद में कोर्ट में गवाही दी.

रामचरित मानस का दिया हवाला: न्यायाधीश दुष्यंत दत्त ने अपने 54 पेज के फैसले में कई स्मृतियों के श्लोकों को शामिल करते हुए ऐसे मामलों में दंड को आवश्यक बताया. आदेश में लिखा कि व्यक्त करना अत्यन्त प्रासंगिक व समीचीन पाता हूं कि भारतीय परिवेश में समाज में कुछ नैतिक व सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था की गई है. पर-स्त्री गमन अत्यन्त निंदनीय व घृणित अपराध है. विशेषकर अपने छोटे भाइयों की पत्नियों के साथ तो वह पाप का रूप ले लेता है. उन्होंने रामचरित मानस का उल्लेख करते हुए लिखी, 'अनुजवधू भगिनी सुतनारी, कन्या सम एति चारि. एहि को देख कुदृष्टि से, ताहि बधे कछु पाप न होई.' अर्थात् छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी एवं स्वयं की पुत्री – ये सभी कन्या के समान हैं. यदि कोई व्यक्ति इन पर कुदृष्टि डालता है, तो उसे कठोरतम दण्ड दिया जाना चाहिए.

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SON SENTENCED ON MOTHERS TESTIMONY
VERDICT OF POCSO COURT JODHPUR
PHYSICAL ABUSE OF BROTHERS WIVES
MOTHER TESTIMONY IN PHYSICAL ABUSE
TEN YEARS SENTENCE TO ACCUSED

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