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बेटे ने बहुओं से की दरिंदगी, मां की गवाही ने दिलाई 10 साल की सजा

जोधपुर: बहुओं के साथ दरिंदगी करने वाले अपने ही बेटे के खिलाफ मां कोर्ट में अडिग खड़ी हुई. उसने पुत्रमोह को त्याग कर सच्चाई का साथ दिया, जिसके चलते दुष्कर्मी बेटे को दस साल की कठोर सजा हुई और दोनों बहुओं को न्याय मिला. जोधपुर के पॉक्सो विशेष न्यायालय के इस फैसले ने पारिवारिक रिश्तों और न्याय के बीच सच्चाई की जीत सुनिश्चित की. आरोपी ने पहले एक भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया, फिर दूसरी बहू के साथ दरिंदगी का प्रयास किया. दूसरी बहू के शोर मचाने पर सास मौके पर पहुंची, तब जाकर हैवानियत उजागर हुई. पहली पीड़िता ने भी मुंह खोला. सास ने ही दोनों बहुओं की ढाल बनकर पुलिस और कोर्ट में गवाही दी. न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने आरोपी को दस साल की सजा के साथ 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. मां ने अदालत में कहा- यह आदतन अपराधी है, इसे किसी नरमी की जरूरत नहीं.

विशिष्ट लोक अभियोजक नरपत चौधरी ने बताया कि इस मामले में आरोपी की मां ने ही शपथपत्र के साथ गवाही दी, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया. मामला पीपाड़ थाने का 2021 का है. इस मामले में मां ने गवाही में कहा कि उसका बेटा आदतन अपराधी है, उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को धारा 376(2)(f) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 376 पठित धारा 511 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना, तथा धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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