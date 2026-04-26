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जैसलमेर मॉडल...जहां जनता की गारंटी पर गर्मियों में उड़ेंगे विमान, 3 मई से सप्ताह में दो दिन जयपुर से हवाई यात्रा

जनभागीदारी से तैयार मॉडल स्वर्णनगरी की सीजनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानने की धारणा तोड़ेगा.

Jaisalmer Airport
जैसलमेर एयरपोर्ट (Photo: Jaisalmer Airport Administration Authority)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 5:30 PM IST

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जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के हवाई संपर्क इतिहास में 3 मई नई दिशा लाएगा, जब सर्दियों तक सीमित रहने वाली हवाई सेवा पहली बार गर्मियों में भी संचालित होंगी. Alliance Air सप्ताह में दो दिन जयपुर और जैसलमेर के बीच उड़ान भरेगी. जनभागीदारी से तैयार मॉडल है, जो सीजनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की धारणा तोड़ेगा.

जैसलमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनिल जाजोरिया ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 70 सीटों वाला विमान हर सप्ताह रविवार और गुरुवार को संचालित होगा. विमान सुबह 9:20 बजे जयपुर से उड़ान भरेगा और 11:05 बजे जैसलमेर पहुंचेगा. 11:30 बजे जैसलमेर से प्रस्थान कर दोप​हर 1:15 बजे जयपुर पहुंचेगा. इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी. जयपुर के जरिए यात्रियों को देश के अन्य बड़े शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सुविधा मिलेगी.

जनभागीदारी से तैयार जैसलमेर मॉडल पर बोले... (ETV Bharat Jaisalmer)

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एयरलाइन का भागीदार बनेगा खुद श​हर: वर्ष 2025 में मिस्टर डेजर्ट रहे धीरज पुरोहित बोले- वर्षों से जैसलमेर में हवाई सेवा केवल सर्दियों में ही थी. गर्मियों में तापमान, कम यात्री संख्या और संभावित घाटे के कारण एयरलाइंस यहां संचालन से बचती रही. लिहाजा, जैसे ही फ्लाइट बंद होती, पर्यटन आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाती थी. होटल, रिसॉर्ट, डेजर्ट कैंप, ट्रेवल एजेंसियां और लोक कलाकार ऑफ सीजन में प्रभावित होते थे, लेकिन इस बार शहर ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया.

जिला प्रशासन ने स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों, होटल संचालकों, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर पूछा कि क्या जैसलमेर सालभर पर्यटन को तैयार है? सभी का जवाब सकारात्मक था. इसके बाद एयरलाइन के संभावित घाटे को लेकर समाधान निकाला गया. यहीं से जैसलमेर मॉडल सामने आया, जिसमें शहर खुद एयरलाइन का भागीदार बना. इसकी सबसे खास बात है कि यह बिना औपचारिक एमओयू के केवल भरोसे और सामूहिक संकल्प पर आधारित है.

Jaisalmer Airport
जैसलमेर हवाई अड्डा (Photo: Jaisalmer Airport Administration Authority)

घाटा भरने की गारंटी: उन्होंने बताया कि एयरलाइन की सबसे बड़ी चिंता आर्थिक जोखिम थी. इसे दूर करने के लिए स्थानीय व्यवसायी पवन सुदा ने करीब 21 लाख रुपए तक के संभावित घाटे की निजी गारंटी दी. साथ ही स्थानीय उद्योगों और संस्थाओं ने हर महीने निश्चित संख्या में टिकट खरीदने का निर्णय लिया, ताकि विमान खाली न उड़े. होटल व्यवसायियों और ट्रेवल ऑपरेटर्स ने भी नियमित बुकिंग का आश्वासन दिया. यह पहल भरोसे और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित है.

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नाइट और बजट टूरिज्म को बढ़ावा: गर्मियों में दिन भले गर्म होते हों, लेकिन जैसलमेर की रातें आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. सम सैंड ड्यून्स और खुहड़ी जैसे स्थलों पर डेजर्ट कैंप, लोक संगीत, ऊंट सफारी और तारों भरा आसमान पर्यटकों के लिए खास अनुभव देता है. ऑफ सीजन में होटल और कैंप सस्ते होने से बजट टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. फ्लाइट उपलब्ध होने से टूर ऑपरेटर्स अब समर पैकेज आसानी से तैयार कर सकेंगे.

jaisalmer Airport Lies Deserted During the Summer
गर्मियों में सूना पड़ा जैसलमेर हवाई अड्डा (Photo: Jaisalmer Airport Administration Authority)

स्थानीय लोगों को सीधा लाभ: पुरोहित ने बताया कि यह सेवा पर्यटन तक सीमित नहीं है. जयपुर में इलाज, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यापारिक कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी. एक दिन में आना-जाना संभव होगा. समय और संसाधन बचेंगे. आपात स्थिति में हवाई सेवा जीवनरक्षक साबित होगी. पूर्व कलेक्टर के विजन को व्यवसायियों ने समर्थन दिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्लॉट कन्फर्मेशन जारी किया. अब भविष्य में दिल्ली के लिए भी समर शेड्यूल में उड़ान शुरू कराने के प्रयास हैं. साल भर पर्यटन से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, लोक कलाकार, हस्तशिल्प और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

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Last Updated : April 26, 2026 at 5:30 PM IST

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