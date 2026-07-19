ETV Bharat / state

बेस अस्पताल श्रीनगर को मिली एनएबीएच की मान्यता, मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर लगी मुहर

बेस अस्पताल श्रीनगर को एक और उपलब्धि मिली है.बेस अस्पताल को एनएबीएच की मान्यता मिल गई है.

Srinagar Base Hospital
श्रीनगर बेस अस्पताल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 8:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंतर्गत संचालित हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) बेस चिकित्सालय को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (NABH) का एंट्री लेवल हॉस्पिटल प्रमाणन प्राप्त हो गया है. इस उपलब्धि से मेडिकल कॉलेज परिवार और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में खुशी का माहौल है.

गुणवत्ता परिषद भारत (Quality Council of India) की संस्था एनएबीएच ने ई-मेल के माध्यम से अस्पताल को प्रमाणन की स्वीकृति प्रदान की है. जल्द ही मेडिकल कॉलेज की टीम दिल्ली जाकर आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी. करीब नौ माह तक डॉ. गौरी बिष्ट के नेतृत्व में अस्पताल को एनएबीएच के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया गया. इसके बाद मुंबई और दिल्ली से आए विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय टीम ने अस्पताल का तीन दिनों तक गहन निरीक्षण कर 170 गुणवत्ता मानकों पर मूल्यांकन किया. प्रारंभिक निरीक्षण में बताई गई कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया गया, जिसके बाद अस्पताल को प्रमाणन प्रदान किया गया.

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना ने इसे अस्पताल की पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताते हुए कहा कि यह प्रमाणन मरीजों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. एनएबीएच समन्वयक डॉ. गौरी बिष्ट ने बताया कि अस्पताल को ई-मेल के माध्यम से एंट्री लेवल हॉस्पिटल प्रमाणन की स्वीकृति मिल चुकी है. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्राचार्य डॉ. आशुतोष सयाना, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश रावत तथा अस्पताल के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों को बधाई दी. यह उपलब्धि उत्तराखंड के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक नया अध्याय है और प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के राजकीय अस्पतालों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी.

बता दें कि बेस अस्पताल श्रीनगर को गढ़वाल मंडल की लाइफलाइन भी कहा जाता है. यहां रोजाना बड़ी तादाद में मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूर्व में कर दी गई थी. ओपीडी रजिस्ट्रेशन को भी आसान बनाया गया है. जिससे तमाम जिलों के दूर दराज से आने वाले मरीजों को लंबी कतार के बजाय पर समय पर पर्ची बनाने में मदद मिल सके. हॉस्पिटल में इसके अलावा कई सहूलियत को आसान करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

श्रीनगर हॉस्पिटल एनएबीएच मान्यता
बेस अस्पताल श्रीनगर
SRINAGAR PAURI GARHWAL NEWS
SRINAGAR HOSPITAL NABH
BASE HOSPITAL SRINAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.