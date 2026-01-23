ETV Bharat / state

बसंत पंचमी पर खुला बसंती कमरा,158 साल पुराने शाहजी मंदिर में जुटे देश विदेश के लाखों श्रद्धालु

बसंती कमरा, बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करता है, खुद प्रभु पीले वस्त्र पहनकर भक्तों की खुशियों में होते हैं शामिल

श्रद्धालुओं के लिए बसंती कमरा खुला
श्रद्धालुओं के लिए बसंती कमरा खुला (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 6:46 PM IST

मथुरा: कान्हा की नगरी वृंदावन के प्रसिद्ध शाहजी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को बसंती कमरा श्रद्धालुओं के लिए खोला गया. रंग बिरंगे लाइटों के बीच पीले वस्त्र धारण किए ठाकुर जी भक्तों को दर्शन दिए. शाहजी मंदिर का बसंती कमरा वर्ष में एक बार ही खोला जाता है. कमरे के अंदर सोने चांदी से जड़ित ठाकुर जी के आभूषण के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाते हैं.

बसंत पंचमी पर खुला बसंती कमरा (Vedio Credit; ETV Bharat)


बसंती कमरे का रहस्य: इस साल शाहजी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन बसंती कमरा सुबह 10:00 बजे से 1:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोला जाएगा. शाहजी मंदिर को टेढ़े-मेढ़े खंबे के नाम से भी जाना जाता है, बसंत पंचमी के दिन बसंती कमरे को देखने के लिए देश-विदेश से लोखों श्रद्धालुओं की भीड़ शाहजी मंदिर पहुंचते है.

मंदिर प्रबंधक प्रशांत कुमार के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण ललित किशोरी जी, ललित माधुरी और शाह कुंदन लाल ने वर्ष 1860 में शुरू कराया था. मंदिर की नींव बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी. मंदिर निर्माण पूरा होने में 8 वर्ष लगे और बसंत पंचमी के दिन ही 1868 में मंदिर बनकर तैयार हुआ. बसंत पंचमी के दिन ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी.

मंदिर प्रांगण के अंदर एक बसंती कमरा भी बना हुआ है, जो बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करता है और खुद इस दिन प्रभु पीले वस्त्र पहनकर सृष्टि में खुशियां और उत्साह मनाने का संकेत देते हैं. कमरे को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया जाता है, जिसमे बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मंगवा कर लगाए गए प्राचीन लाइटें रंग बिरंगे झूमर बसंती कमरे की सुंदरता में चार चांद लगाते है.

