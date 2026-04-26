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देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पश्चिमी यूपी का शातिर बदमाश समेत दो गिरफ्तार

देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

Dehradun Police Encounter
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 9:19 AM IST

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देहरादून: बीती देर रात को चेकिंग के दौरान थाना बसंत विहार पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई. पुलिस मुठभेड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर बदमाश समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया. घटनास्थल पर बदमाशों के कब्जे से 2 देशी तमंचे और जिंदा खोखा कारतूस बरामद किए गए. साथ ही गिरफ्तार एक बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में कई आपराधिक घटनाओं के मुकदमे दर्ज हैं.

थाना बसंत विहार पुलिस द्वारा शनिवार देर रात को थाना बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत हरबंशवाला बैरियर पर चेकिंग कर रहे थे. चेकिंग के दौरान एक नीली रंग की बिना नम्बर प्लेट की स्कूटी, जिस पर 2 लोग सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया. स्कूटी सवार व्यक्ति बैरियर पर वाहन चेकिंग के लिए ना रूककर तेजी गति से हरबंशवाला से टी स्टेट की तरफ भाग गए. पुलिस टीम ने संदिग्ध स्कूटी का पीछा किया गया तो स्कूटी सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर अचानक फायर कर दिया गया. पुलिस टीम ने स्कूटी सवारों को रोकने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया. जिसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई. जिसमें एक बदमाश को गोली लगी.

पुलिस टीम ने भाग रहे दोनों बदमाशों को घेरकर पकड़ लिया गया. उसके बाद पुलिस टीम द्वारा घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. सूचना पर एसएसपी और एसपी सिटी ने घटना की सूचना पर घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल निरीक्षण करते हुए मौजूद अधिकारियों से घटना के संबंध में ली जानकारी ली. साथ ही फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किए गए. एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने अस्पताल में जाकर घायल बदमाश के बारे में जानकारी ली गई. घटना में मौके पर बदमाशों से एक-एक अवैध देशी तमंचे 315 , जिंदा/खोखा कारतूस बरामद किया गया.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ में अपना नाम अब्दुला और शाहनवाज सलमानी बताया गया. आरोपियों के खिलाफ थाना बसंत बिहार पर धारा 109/3(5) बीएनएस और धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी अब्दुल्ला के पैर पर गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

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