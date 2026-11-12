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महिला पुलिसकर्मी के 5 साल के बेटे को कुत्ते ने काटा, शिकायत से भड़का दंपति, हाथ-पैर तोड़ने की दी धमकी

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

गौर हो कि झाझरा स्थित ग्राम देवपर में रहने वाली 28 वर्षीय महिला नीलम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में तैनात है. रामलखन कश्यप और उनकी पत्नी के कुत्ते ने 11 अक्टूबर 2026 को उनके पालतू कुत्ते ने उनके पांच साल के बेटे शिवम को बुरी तरह काटकर घायल कर दिया था. महिला का आरोप है कि इस घटना के बाद उनके परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. महिला के मुताबिक, घटना की शिकायत पुलिस से करने और कार्रवाई होने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से उन्हें धमकियां दी जाने लगीं.