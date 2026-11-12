महिला पुलिसकर्मी के 5 साल के बेटे को कुत्ते ने काटा, शिकायत से भड़का दंपति, हाथ-पैर तोड़ने की दी धमकी
महिला पुलिसकर्मी के 5 साल के बेटे को कुत्ते के काटने के बाद धमकी देने के आरोप की पुलिस पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 2:46 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र के झाझरा स्थित ग्राम देवपर में उत्तराखंड पुलिस में तैनात महिला के पांच वर्षीय बेटे को कुत्ते के काटने की शिकायत के बाद धमकी देने का आरोप गया है. पीड़ित परिवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. साथ ही मामले में पुलिस ने दोनों पति पत्नी के खिलाफ थाना बसंत विहार में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
गौर हो कि झाझरा स्थित ग्राम देवपर में रहने वाली 28 वर्षीय महिला नीलम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में तैनात है. रामलखन कश्यप और उनकी पत्नी के कुत्ते ने 11 अक्टूबर 2026 को उनके पालतू कुत्ते ने उनके पांच साल के बेटे शिवम को बुरी तरह काटकर घायल कर दिया था. महिला का आरोप है कि इस घटना के बाद उनके परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. महिला के मुताबिक, घटना की शिकायत पुलिस से करने और कार्रवाई होने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से उन्हें धमकियां दी जाने लगीं.
आरोप है कि उन्हें हाथ-पैर तोड़ने और उनके पति, पिता और शिकायत पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को भी मारने की धमकी दी गई. महिला ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है. साथ ही आरोप लगाया है कि दंपति ने कई कुत्तों को पाल रखा है. जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
थाना बसंत विहार प्रभारी अमित शर्मा ने बताया है कि शिकायत के आधार पर थाना बसंत विहार पुलिस ने दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक राजीव कुमार को सौंपी गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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