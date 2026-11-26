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झारखंड विधानसभा पहुंच कर बसंत सोरेन ने सबको चौंकाया, मास्क और चश्मा पहने दिखे, सेहत और अफवाहों पर खुद दिया बड़ा अपडेट

बसंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री, दुमका विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन लंबी अस्वस्थता के बाद आज रांची लौट आए हैं. वे सीधे एयरपोर्ट से झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे. चेहरे पर मास्क और आंखों मे चश्मा लगाए विधानसभा परिसर में दाखिल होते हुए उन्होंने अपनी सेहत को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया.

अपनों के बीच आकर भावुक हुए बसंत सोरेन