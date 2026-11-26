झारखंड विधानसभा पहुंच कर बसंत सोरेन ने सबको चौंकाया, मास्क और चश्मा पहने दिखे, सेहत और अफवाहों पर खुद दिया बड़ा अपडेट
झारखंड के पूर्व मंत्री और दुमका विधायक बसंत सोरेन लंबी बीमारी के बाद रांची लौट आए हैं.
Published : November 26, 2026 at 5:01 PM IST
रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री, दुमका विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन लंबी अस्वस्थता के बाद आज रांची लौट आए हैं. वे सीधे एयरपोर्ट से झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे. चेहरे पर मास्क और आंखों मे चश्मा लगाए विधानसभा परिसर में दाखिल होते हुए उन्होंने अपनी सेहत को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया.
अपनों के बीच आकर भावुक हुए बसंत सोरेन
पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय के साथ विधानसभा पहुंचे बसंत सोरेन ने सदन में प्रवेश करने से पहले मीडिया से बातचीत की. अपनी सेहत का हाल बताते हुए उन्होंने कहा कि अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. उन्होंने राज्य की जनता और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं का ही असर है कि वह आज फिर से अपने लोगों के बीच मौजूद हैं. इस दौरान वे थोड़े भावुक नजर आए और कहा कि अपनों के बीच रहना हमेशा अच्छा लगता है.
झामुमो परिवार और दुमका में खुशी की लहर: मनोज पांडेय
बसंत सोरेन की वापसी और सदन की कार्यवाही में शामिल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के खेमे में उत्साह का माहौल है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि दुमका विधायक आज ही रांची लौटे हैं और बिना देरी किए एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा पहुंचे हैं. उन्होंने इसे पूरे झामुमो परिवार, दुमका की जनता और राज्य के लिए एक बेहद सुकून और राहत देने वाली खबर बताया.
अफवाहों पर लगा विराम, मां के निधन पर भी नहीं आ पाए थे रांची
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से बसंत सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर सोरेन परिवार या पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही थी. हाल ही में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का निधन हुआ, तब भी बसंत सोरेन रांची नहीं पहुंच सके थे. उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म में शामिल न होने के कारण राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें और अफवाहें तेज हो गई थीं. हालांकि, बाद में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट किया था कि वे स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित हैं. आज सदन में उनकी मौजूदगी ने सभी शंकाओं को दूर कर दिया है.
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