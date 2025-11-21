बसंत पंडो ने ETV BHARAT को कहा धन्यवाद, जानिए महामहिम से क्या बातचीत हुई, चिट्ठी में क्या लिखा था
बसंत पंडो ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद खुशी जताई. कहा, समाज के समस्याओं पर अधिकारी ध्यान देंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 8:57 PM IST
सरगुजा से देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट
सरगुजा: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के वो शख्स जो कभी प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की गोद में बैठे थे, वो एक बार फिर वर्तमान राष्ट्रपति से मिल चुके हैं. मुलाकात के बाद वो और उनका समाज बेहद खुश है और ईटीवी भारत को धन्यवाद कह रहा है. इनका कहना है की बसंत पंडो की कहानी तो यहां सब जानते थे, ये आम बात हो चुकी थी, लेकिन ईटीवी भारत ने इस खबर को सबसे पहले उठाया और सबके सामने ये बात आई जिसके बाद वो राष्ट्रपति से मिल सके.
बसंत पडों ने दी चिट्ठी: देश के प्रथम व्यक्ति की सुरक्षा और प्रोटोकाल की पाबंदियों के बीच ये इतना आसान नहीं था. क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी इस विषय में कुछ खास नहीं कर सकता था. लेकिन आखिरकार बसंत पंडो का नाम सूची में शामिल हुआ और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. मुलाकात से पहले भी ETV भारत ने उनसे बात की थी इसके बाद टीम एक बार फिर बसंत पंडो के घर पहुंची. जानने की कोशिश की गई कि आखिरी क्या बातें हुईं और चिट्ठी में क्या लिखा था.
5 मांगों वाली चिट्ठी: बसंत पंडो ने कहा, मैंने उनको बताया कि मैं ही हूं बसंत पंडो जो पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद की गोद में बैठा था. इस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा आप मेरे भी बेटे हैं. फिर मैंने अपनी जेब से निकालकर एक चिट्ठी उनको दी है जिसमे 5 मांगे लिखी हैं. पंडो समाज को केंद्र की संरक्षित सूची में शामिल करने, जमीन का पट्टा देने, छात्रावास, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मांग की गई है. राष्ट्रपति ने अपने ही हाथ में उस चिट्ठी को रखा और कहा कि इसे मैं आराम से पढ़ लूंगी.
पूर्व राज्यपाल को भी किया याद: बसंत पंडो बेहद खुश हैं और अपनी इस सफलता का श्रेय ईटीवी भारत को देते हैं, उनकी कहानी सबके सामने लाने का काम ईटीवी ने किया है. उन्होंने ईटीवी भारत को धन्यवाद भी कहा, इसके साथ ही वो छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके का भी जिक्र करते हैं क्योंकि इसके बाद उन्होंने ने भी इनकी चिंता की थी.
पंडो समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा: अध्यक्ष उदय पंडो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं ईटीवी भारत को धन्यवाद् दूंगा क्योंकि इनकी खबर से सब हरकत में आए. वैसे तो यहां के लोग पहले से बसंत पंडो और हमें जानते थे. लेकिन ETV ने राष्ट्रपति के आने से पहले मुझसे संपर्क किया और कुछ खबर करने की बात कही. इसी खबर को लोगों ने पढ़ा और देखा, इसके बाद हम लोगों ने और प्रशासन ने भी मुलाकात का प्रयास किया.
हम लोगों को बहुत खुशी है, पंडो जाति को नई पहचान मिली है. अब ऐसा लगता है कि हम लोगों का ध्यान रखा जाएगा- राजकुमार पंडो
पहले राष्ट्रपति जो गोद लिए थे वो तो चले गए, उसके बाद से सिर्फ जितने राष्ट्रपति बने उनको बस हम लोग सुनते थे कभी आंख से देख नहीं सके, लेकिन आज हमारी राष्ट्रपति हमारे पास आई तो अच्छा लगा- माधव राम पंडो
बसंत पंडो की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बसंत समेत उनके परिवार और साथी भी बेहत खुश हैं. आशान्वित हैं कि उनके समाज का ध्यान रखा जाएगा और जो समस्याएं हैं उसे भी अधिकारी दूर करेंगे.