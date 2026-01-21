ETV Bharat / state

23 जनवरी को बसंत पंचमी: जानिए विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के खास उपाय और महत्व

बसंत पंचमी पर माघ शुक्ल पंचमी को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है. यह अबूझ मुहूर्त का दिन माना जाता है.

बसंत पंचमी को मां सरस्वती की पूजा होती है
बसंत पंचमी को मां सरस्वती की पूजा होती है
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 8:50 PM IST

बीकानेर: हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. यह त्योहार विद्या, संगीत, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को समर्पित है. बसंत पंचमी को मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, जिस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इस पावन अवसर पर मां सरस्वती की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है.

वीणावादिनी मां सरस्वती: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा. मान्यता है कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा होती है, उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता. इस दिन विशेष फलों और व्यंजनों का भोग लगाकर देवी की आराधना की जाती है. मां सरस्वती को वाणी और बुद्धि की दात्री कहा गया है. उनकी पूजा से ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता प्राप्त होती है. यदि पढ़ाई-लिखाई में कोई अड़चन हो या कोई नया लेखन कार्य शुरू करना हो, तो बसंत पंचमी का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है.

पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार, मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, जो व्यक्ति आस्था से उनकी पूजा-अर्चना करता है, उस पर मां की विशेष कृपा होती है. यदि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या उनका मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए. उन्होंने बताया कि बच्चे के हाथ से मां सरस्वती को पीले फल अर्पित करवाएं. ऐसा करने से पढ़ाई में मन लगने लगता है. शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए उपायों से मां सरस्वती प्रसन्न होकर विद्या, ज्ञान, संगीत और कला का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. इसके अलावा, बच्चे के स्टडी रूम में मां सरस्वती का एक चित्र स्टडी टेबल के पास लगाएं.

ऋतुराज बसंत का आगमन: पंडित राजेंद्र किराडू बताते हैं कि धर्म शास्त्रों में बसंत को ऋतुओं का राजा माना गया है. बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है. इस दिन से प्रकृति में हरियाली छा जाती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नया जीवन शुरू होता है. पंडित किराडू के अनुसार, बसंत पंचमी को मां सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है. इस दिन पूजा-अर्चना के साथ किसी भी मांगलिक कार्य का मुहूर्त नहीं देखा जाता, बल्कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है. अर्थात, इस दिन घर प्रवेश, प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं. सनातन धर्म में बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त वाले प्रमुख दिनों में से एक है.

वैष्णव मंदिरों में अबीर-गुलाल: बसंत पंचमी से वैष्णव मंदिरों में भगवान को अबीर-गुलाल लगाया जाता है. इससे फाग उत्सव की शुरुआत होती है, जो रंग पंचमी तक चलता है. साथ ही, फाल्गुन माह की मस्ती और होली की तैयारियां भी इसी दिन से शुरू हो जाती हैं. मां सरस्वती विद्या और वाणी की देवी हैं, जिनके कंठ पर उनकी कृपा होती है, उनकी वाणी सुरीली और प्रभावशाली हो जाती है. किराडू ने बताया कि वाणी दोष (जैसे हकलाना या स्पष्ट न बोल पाना) दूर करने के लिए बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति की जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से 'ॐ ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः' मंत्र लिखें. ऐसा करने से वाणी दोष दूर होता है और भाषा स्पष्ट हो जाती है.

