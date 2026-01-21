ETV Bharat / state

23 जनवरी को बसंत पंचमी: जानिए विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के खास उपाय और महत्व

बीकानेर: हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. यह त्योहार विद्या, संगीत, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को समर्पित है. बसंत पंचमी को मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, जिस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती. इस पावन अवसर पर मां सरस्वती की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है.

वीणावादिनी मां सरस्वती: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि पंचांग के अनुसार, 23 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा. मान्यता है कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा होती है, उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता. इस दिन विशेष फलों और व्यंजनों का भोग लगाकर देवी की आराधना की जाती है. मां सरस्वती को वाणी और बुद्धि की दात्री कहा गया है. उनकी पूजा से ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता प्राप्त होती है. यदि पढ़ाई-लिखाई में कोई अड़चन हो या कोई नया लेखन कार्य शुरू करना हो, तो बसंत पंचमी का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है.

पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार, मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, जो व्यक्ति आस्था से उनकी पूजा-अर्चना करता है, उस पर मां की विशेष कृपा होती है. यदि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या उनका मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए. उन्होंने बताया कि बच्चे के हाथ से मां सरस्वती को पीले फल अर्पित करवाएं. ऐसा करने से पढ़ाई में मन लगने लगता है. शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए उपायों से मां सरस्वती प्रसन्न होकर विद्या, ज्ञान, संगीत और कला का आशीर्वाद प्रदान करती हैं. इसके अलावा, बच्चे के स्टडी रूम में मां सरस्वती का एक चित्र स्टडी टेबल के पास लगाएं.