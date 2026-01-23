ETV Bharat / state

भारी बारिश में भी नहीं टूटी आस्था, कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व

कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व ( ETV BHARAT )

दोपहर के समय भगवान रघुनाथ रघुनाथपुर स्थित अपने मंदिर से पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की थाप पर ढालपुर मैदान के लिए रवाना हुए. मंदिर से लेकर मैदान तक पूरा रास्ता जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा. ढालपुर पहुंचने पर भगवान रघुनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की गई और इसके बाद उन्हें रथ में विराजमान किया गया.पूजा के बाद भक्तों ने भगवान रघुनाथ के रथ को खींचकर ढालपुर मैदान में बनाए गए अस्थायी शिविर तक पहुंचाया. रथ खींचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. बारिश के बीच भी लोग पूरे जोश के साथ इस परंपरा में शामिल हुए और खुद को सौभाग्यशाली मानते नजर आए.

शुक्रवार सुबह से ही जिला कुल्लू में तेज बारिश और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. ठंडे मौसम के बावजूद लोग बड़ी संख्या में ढालपुर मैदान पहुंचे. मौसम की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि भगवान रघुनाथ के प्रति लोगों की आस्था अटूट है.

कुल्लू: देश के अलग-अलग हिस्सों में शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व विभिन्न परंपराओं के साथ मनाया गया. इसी कड़ी में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मुख्यालय ढालपुर मैदान में भी बसंत पंचमी का त्योहार भारी बारिश के बीच पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया. लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और भगवान रघुनाथ ने अपने भक्तों को दर्शन दिए.

ढालपुर मैदान में बैरागी समुदाय के लोगों द्वारा पारंपरिक होली गीत गाए गए और भगवान रघुनाथ पर गुलाल छिड़का गया. इसके साथ ही कुल्लू में होली का त्योहार पूरे 40 दिन पहले ही शुरू हो गया. आने वाले 40 दिनों तक भगवान रघुनाथ पर प्रतिदिन गुलाल डाला जाएगा, जबकि होली से आठ दिन पहले होलाष्ठक का आयोजन भी किया जाएगा.

राम-भरत मिलन की परंपरा

बसंत पंचमी के अवसर पर ढालपुर मैदान में राम-भरत मिलन की परंपरा भी निभाई गई. इस अवसर पर भरत की भूमिका महंत खानदान के एक व्यक्ति ने निभाई. हजारों श्रद्धालु राम और भरत के मिलन के साक्षी बने. भरत इस दौरान अपने बड़े भाई राम से उन्हें अयोध्या वापस चलने का आग्रह करते भी नजर आए, जिसने पूरे आयोजन को भावनात्मक बना दिया. राम-भरत मिलन के बाद हनुमान जी की अठखेलियां श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण रहीं. केसरी रंग में रंगे हनुमान जब भक्तों के बीच पहुंचे तो लोग उन्हें छूने और रंग लगवाने के लिए उत्साहित दिखे. मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को हनुमान जी का केसरी रंग लगता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

राम-भरत मिलन की परंपरा (ETV BHARAT)

रथयात्रा में मौजूद रहा राज परिवार

बसंत पंचमी के अवसर पर ढालपुर मैदान में अधिकतर श्रद्धालु पीले और सफेद वस्त्र पहनकर पहुंचे. यह रंग बसंत ऋतु और शुभता का प्रतीक माना जाता है. महिलाओं में भी इस परंपरा को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. रथयात्रा के दौरान अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह सहित कुल्लू के राज परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे. उनकी उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया.

कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व (ETV BHARAT)

भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया, "अयोध्या में भगवान रघुनाथ की जिन परंपराओं का पालन होता है, वही परंपराएं कुल्लू में भी निभाई जाती हैं. बसंत पंचमी के अवसर पर भी सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का विधिवत निर्वाह किया गया. इस दौरान बैरागी समुदाय ने होली गीत गाए और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया."

बारिश में भी उमड़े श्रद्धालु

ढालपुर मैदान पहुंचे श्रद्धालु श्याम सुंदर महंत ने बताया कि भगवान रघुनाथ जब अयोध्या से कुल्लू आए थे, तब उन्होंने राज परिवार को कष्टों से मुक्ति दिलाई थी. तभी से अयोध्या की तरह ही कुल्लू में भी भगवान राम की सभी परंपराएं निभाई जाती हैं. उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी से मौसम और मन दोनों में बदलाव आता है. भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं की मौजूदगी भगवान राम के प्रति गहरी आस्था को दर्शाती है.

ये भी पढ़ें: ग्रामीणों के लिए बड़ी खबर: पंचायत क्षेत्र में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी