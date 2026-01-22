ETV Bharat / state

बसंत पंचमी पर 22 साल बाद विशेष योग, मां सरस्वती को चढ़ाएं सफेद भोग, जानें पूजा-विधि

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी के लिए शुभ मुहूर्त देर रात्रि 1:17 से प्रारंभ हो रहा है. जो दूसरे दिन 23 जनवरी को 2026 को 12:08 रात्रि तक पंचमी तिथि रहेगी. इस तरह से इस बार उदया तिथि भी फंस रही है.

शहडोल: जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी के महीने में बसंत पंचमी भी है. जिसका बड़ी बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा की जाती है. वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है. इस बार बसंत पंचमी कब है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब शुरू हो रहा है, और कौन-कौन से योग बन रहे हैं. बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.

बसंत पंचमी में इस बार कई योग बन रहे हैं, इस बार बसंत पंचमी ने दो-दो योग हैं. एक ध्वान्स योग है, दूसरा रवि योग है. ध्वान्स योग और रवि योग होने के कारण एक बढ़िया मुहूर्त निकल रहा है, तक्षक पूजा का मुहूर्त, जो विशेष रूप से 22 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है.

बसंत पंचमी में ऐसे करें पूजा

बसंत पंचमी के दिन प्रातः कालीन स्नान करके सफेद फूल सफेद वस्त्र लेकर के चंदन रोली लेकर के एक साफ-सुथरे पटा में सरस्वती जी की मूर्ति रखें, लेखनी रखें, वहां पर वाद्य यंत्र रखें, पहले फूल से स्नान कराएं, इसके बाद सफेद चंदन से आच्छादित करें. फिर पुष्प-माला चढ़ाएं, वहां पर भोग लगाएं, विशेषकर सरस्वती माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है. बसंत पंचमी के दिन भोग के रूप में सफेद लड्डू या सफेद रंग से बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ, वहां पर रख करके भोग लगाने से सरस्वती मां बहुत प्रसन्न होती हैं. सरस्वती माता के पूजन में लेखनी पूजन होगा, जो चित्रगुप्त के द्वारा प्रदान की गई गई है.

ऐसे करें तक्षक पूजा

ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि विशेष योग के कारण तक्षक योग बन रहा है. उसमें तक्षक सर्प की पूजा होगी, विशेष रूप से तक्षक नाग जो होता है, तक्षक मुहूर्त में तक्षक सर्प की पूजा करने से तक्षक सांपों का डर नहीं रहता. तक्षक सर्प को दूध पिला कर स्नान कराएं, सफेद फूल चढ़ाएं, जो ऐसा करते हैं, उनके घर में सांपों का प्रकोप नहीं होता है, घर में शांति बनती है.

तक्षक पूजा के लिए एक थाली लें उसमें थोड़ा सफेद चंदन, सफेद चावल ले लें और तक्षक सर्प सफेद चावल से बना दें. जल और दूध से अर्क दें. वहां पर एक छोटी कटोरी भरकर दूध रख दें, उसके बाद रोली चंदन लगा करके आरती करें तो तक्षक सर्प प्रसन्न होते हैं, सर्प का प्रकोप नहीं होता है.