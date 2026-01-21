ETV Bharat / state

बसंत पंचमी 2026: विद्या की देवी, मां सरस्वती की पूजा की तैयारियां शुरू

मूर्तिकारों का कहना है कि इस साल मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है.

basant panchami 2026
मां सरस्वती की पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
बलरामपुर: बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से पूरे प्रदेश में होगी. बलरामपुर जिले में भी इस बार सरस्वती पूजा को लेकर लोगों में खूब उत्साह है. 23 तारीख को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी पूजा के लिए मूर्तियों की डिमांड मूर्तिकारों के पास ज्यादा पहुंच रही है. मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा डिमांड है.

सरस्वती पूजा की तैयारियां तेज

मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार उन लोगों ने तरह तरह की मूर्तियों का निर्माण किया है. उनके पास 1 हजार से लेकर 6 हजार तक की मूर्तियां हैं. ग्राहक अपने बजट के हिसाब से मूर्तियों का चयन कर रहे हैं. सरस्वती पूजा को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है. रामानुजगंज में बच्चों ने कई छोटे छोटे पूजा पंडाल बनाए हैं. इन पूजा पंडालों में 23 जनवरी को मां सरस्वती की पूजा की जाएगी.

मां सरस्वती की पूजा की तैयारियां शुरू (ETV Bharat)

मूर्तिकारों ने बताया कि मूर्ति लेने वाले लोग ज्यादातर पारंपरिक तरीके से बनी मूर्तियों का चयन कर रहे हैं. आपको बता दें कि बलरामपुर जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है. यहां हर साल बंगाली समाज के मूर्तिकार आकर मर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं. मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि वो हर साल यहां आते हैं और मूर्ति बनाते हैं. उनके दादा और पिता भी इसी कारोबार से जुड़े रहे हैं. कई मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों भर यहां मूर्ति बनाते हैं खासकर दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और छठ पूजा.

basant panchami 2026
मां सरस्वती की पूजा (ETV Bharat)

1 हजार से लेकर 6 हजार तक में मिल रही मूर्तियां

केरवाशीला गांव के रहने वाले युवा मूर्तिकार प्रीतम सरकार ने कहा कि पिछले करीब दो माह से यहां सरस्वती माता की मूर्ति बनाने का काम वो लोग कर रहे हैं. हमारे पास एक हजार रूपये से लेकर छह हजार रूपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं.

दूसरे मूर्तिकार प्रताप सरकार ने कहा कि मेरे दादा और पिता मूर्तियां बनाते हैं. इस बार हमने सरस्वती पूजा के लिए लगभग 85 मूर्तियां बनाई हैं. इन मूर्तियों को बनाने के लिए लकड़ी पुआल लगता और मिट्टी लगता है. मूर्ति के लिए ये लोग गंगा मिट्टी खरीद कर कलकत्ता से लाते हैं.

basant panchami 2026
मां सरस्वती की पूजा (ETV Bharat)

