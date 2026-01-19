ETV Bharat / state

आ गया बसंत पंचमी का उत्सव, नोट कर लें सही तारीख, जानें मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय

कुरुक्षेत्र: सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है. जिसको सनातन धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी. इसलिए इस दिन को बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. विशेष तौर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है. बसंत पंचमी को खेत खलियान से जोड़कर भी देखा जाता है. क्योंकि इस दिन किसानों की फसल खेतों में पीले रंग की रौनक में लहराती हुई दिखाई देती है. तो यह जानते हैं कि बसंत पंचमी कब है? और इसका क्या विधि विधान है?.

कब है बसंत पंचमी: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस बार बसंत पंचमी की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार 23 जनवरी को रात के 2:28 पर होगी. जबकि इसका समापन 24 जनवरी को रात के 1:40 पर होगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए बसंत पंचमी के त्यौहार को 23 जनवरी के दिन मनाया जाएगा".

पूजा का शुभ मुहूर्त: "बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधि विधान होता है. इसलिए मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 7:13 से शुरू होकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा. बसंत पंचमी के दिन शिक्षकों छात्रों और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा. इस समय में मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से उनकी कौशल में और शिक्षा में वृद्धि होगी".

बसंत पंचमी की पूजा का विधि विधान: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र वस्त्र धारण करें. उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके या आसपास के मंदिर में जाकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें. उनसे बुद्धि ज्ञान और शक्ति की प्रार्थना करें. पूजा के दौरान मां सरस्वती के आगे पीले रंग के फल फूल वस्त्र मिठाई आदि अर्पित करें. देसी घी का दीपक जलाएं".