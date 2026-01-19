ETV Bharat / state

आ गया बसंत पंचमी का उत्सव, नोट कर लें सही तारीख, जानें मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय

बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा से बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. पीला रंग उल्लास और नवजीवन का प्रतीक है.

Basant Panchami 2026
Basant Panchami 2026 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 8:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है. जिसको सनातन धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी. इसलिए इस दिन को बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. विशेष तौर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है. बसंत पंचमी को खेत खलियान से जोड़कर भी देखा जाता है. क्योंकि इस दिन किसानों की फसल खेतों में पीले रंग की रौनक में लहराती हुई दिखाई देती है. तो यह जानते हैं कि बसंत पंचमी कब है? और इसका क्या विधि विधान है?.

कब है बसंत पंचमी: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस बार बसंत पंचमी की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार 23 जनवरी को रात के 2:28 पर होगी. जबकि इसका समापन 24 जनवरी को रात के 1:40 पर होगा. हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए बसंत पंचमी के त्यौहार को 23 जनवरी के दिन मनाया जाएगा".

पूजा का शुभ मुहूर्त: "बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधि विधान होता है. इसलिए मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 7:13 से शुरू होकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा. बसंत पंचमी के दिन शिक्षकों छात्रों और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा. इस समय में मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से उनकी कौशल में और शिक्षा में वृद्धि होगी".

बसंत पंचमी की पूजा का विधि विधान: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र वस्त्र धारण करें. उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके या आसपास के मंदिर में जाकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें. उनसे बुद्धि ज्ञान और शक्ति की प्रार्थना करें. पूजा के दौरान मां सरस्वती के आगे पीले रंग के फल फूल वस्त्र मिठाई आदि अर्पित करें. देसी घी का दीपक जलाएं".

पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसे करें पूजा: पंडित विश्वनाथ ने छात्रों को भी पूजा के टिप्स दिए, उन्होंने बताया कि "छात्र बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद लेने के लिए मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें. उनके आगे कलम कॉपी किताब पढ़ाई से जुड़े हुआ सामान रखें. इसे ज्ञान में और विद्या में वृद्धि होती है. किसान इस दिन को खुशहाली से मनाते हैं. क्योंकि किसानों की फसल पकने के लिए पीला रंग ले लेती है. कई राज्यों में बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से किस कार्यक्रम आयोजित करते हैं और विशेष तौर पर चावल से बनी हुई खीर बनाई जाती है. इस दिन से बसंत ऋतु का भी आरंभ शुरू हो जाता है".

मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने के समय इन दो मंत्रों का जाप करें. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः ।

मां सरस्वती का मिलता है आशीर्वाद: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "बसंत पंचमी के दो दिन विशेष तौर पर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष फल प्राप्त होता है. इसे विवेक, ज्ञान और शिक्षा में वृद्धि होती है. जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उनको विशेष तौर पर इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए. जिससे वह मन लगाकर पढ़ सकते हैं. अगर बच्चे किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए. जिससे उनको सफलता मिलती है. मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से शिक्षा, संगीत, लेखन कला में विशेष लाभ प्राप्त होता है".

TAGGED:

WORSHIP GODDESS SARASWATHI
AUSPICIOUS TIME
बसंत पंचमी
पूजा का शुभ मुहूर्त
BASANT PANCHAMI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.