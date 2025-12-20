ETV Bharat / state

बासनपीर छतरी प्रकरण: जांच अधिकारी नहीं पहुंचा हाईकोर्ट, जारी किया जमानती वारंट

जैसलमेर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बासनपीर छतरी पुनर्निमाण प्रकरण में पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने जैसलमेर के सदर थानाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की बार-बार अदालत में गैर-हाजिरी पर हुई है. यह मामला तीन माह पुराना है, जब बासनपीर जूनी क्षेत्र में ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर हुए विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर राजकार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया था. इसमें करीब 250 लोगों को नामजद और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अदालत में दायर याचिका में आरोप है कि एफआईआर में दर्ज घटनाक्रम का समय गलत है, क्योंकि आरोपी उस दौरान एक सरकारी स्कूल में ड्यूटी पर था. जांच अधिकारी की लापरवाही और अदालती निर्देशों की अवहेलना से नाराज हाईकोर्ट ने यह कठोर कदम उठाया है.

एफआईआर को कोर्ट में चुनौती: इस प्रकरण में आरोपियों में एक इस्लाम खान ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सरवर खान ने न्यायालय को अवगत कराया कि एफआईआर में दर्शाया गया घटना का समय तथ्यात्मक रूप से गलत है. उस समय वे सरकारी विद्यालय में ड्यूटी कर रहे थे. इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण भी उपलब्ध कराए गए.

बासनपीर छतरी प्रकरण में हाईकोर्ट प्रकरण में सुनवाई (ETV Bharat Jaisalmer)

