किडनी पेशेंट को ले जा रही एंबुलेंस रास्ते में हुई खराब, घंटों धूप में तड़पता रहा मरीज

किडनी मरीज को लेकर इंदौर जा रही थी एंबुलेंस जानकारी के अनुसार, धार जिले के कलवानी निवासी छगनलाल नरगेश को किडनी संबंधी बीमारी के चलते बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए डायलिसिस के लिए इंदौर रेफर कर दिया था. इसके बाद 108 एंबुलेंस से उन्हें इंदौर ले जाया जा रहा था.

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. मंगलवार दोपहर किडनी के गंभीर मरीज को इंदौर ले जा रही 108 एंबुलेंस (क्रमांक CG 04 MR 7743) चकेरी-ठीकरी हाईवे पर अचानक खराब हो गई. एंबुलेंस खराब होने के कारण मरीज को तेज धूप में करीब एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगी.

चकेरी-ठीकरी हाईवे पर 108 एंबुलेंस हुई खराब (ETV Bharat)

मरीज की पत्नी कला बाई नरगेश ने बताया कि, ''वे दोपहर के बीच बड़वानी से इंदौर के लिए रवाना हुए थे. लेकिन चकेरी-ठीकरी मार्ग पर पहुंचते ही एंबुलेंस अचानक खराब हो गई. एंबुलेंस बंद होने के बाद वे लंबे समय तक वहीं फंसे रहे. तेज धूप और गर्मी के कारण उनके पति की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिससे परिजन काफी परेशान हो गए.''

घंटों धूप में तड़पता रहा मरीज (ETV Bharat)

लोगों ने एंबुलेंस को धक्का देकर छांव में किया खड़ा

मौके पर मौजूद 108 एंबुलेंस कर्मचारियों ने बताया कि, दूसरी एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है. इस बीच आसपास से गुजर रहे लोगों ने मानवता दिखाते हुए खराब एंबुलेंस को धक्का देकर सड़क किनारे छांव में खड़ा करवाया, ताकि मरीज को कुछ राहत मिल सके. करीब 3 बजकर 40 मिनट पर दूसरी एंबुलेंस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मरीज छगनलाल नरगेश को इंदौर के लिए रवाना किया गया. घटना के दौरान परिजन और स्थानीय लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराज नजर आए.

बड़वानी में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल (ETV Bharat)

सीएमएचओ ने कही कार्रवाई की बात

इस मामले में सीएमएचओ डॉ. सुरेखा जमरे ने बताया कि, ''उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अवकाश पर हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.'' यह घटना एक बार फिर जिले में 108 एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है.