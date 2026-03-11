ETV Bharat / state

किडनी पेशेंट को ले जा रही एंबुलेंस रास्ते में हुई खराब, घंटों धूप में तड़पता रहा मरीज

बड़वानी में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, चकेरी-ठीकरी हाईवे पर 108 एंबुलेंस हुई खराब, मरीज और परिजन को घूप में घंटो करना पड़ा इंतजार.

BARWANI AMBULANCE BREAKS DOWN
बड़वानी में एंबुलेंस रास्ते में हुई खराब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 8:52 AM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 9:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: आदित्य शर्मा

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. मंगलवार दोपहर किडनी के गंभीर मरीज को इंदौर ले जा रही 108 एंबुलेंस (क्रमांक CG 04 MR 7743) चकेरी-ठीकरी हाईवे पर अचानक खराब हो गई. एंबुलेंस खराब होने के कारण मरीज को तेज धूप में करीब एक से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगी.

किडनी मरीज को लेकर इंदौर जा रही थी एंबुलेंस
जानकारी के अनुसार, धार जिले के कलवानी निवासी छगनलाल नरगेश को किडनी संबंधी बीमारी के चलते बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए डायलिसिस के लिए इंदौर रेफर कर दिया था. इसके बाद 108 एंबुलेंस से उन्हें इंदौर ले जाया जा रहा था.

चकेरी-ठीकरी हाईवे पर 108 एंबुलेंस हुई खराब (ETV Bharat)

मरीज की पत्नी कला बाई नरगेश ने बताया कि, ''वे दोपहर के बीच बड़वानी से इंदौर के लिए रवाना हुए थे. लेकिन चकेरी-ठीकरी मार्ग पर पहुंचते ही एंबुलेंस अचानक खराब हो गई. एंबुलेंस बंद होने के बाद वे लंबे समय तक वहीं फंसे रहे. तेज धूप और गर्मी के कारण उनके पति की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिससे परिजन काफी परेशान हो गए.''

KIDNEY PATIENT SUFFERS heat MP
घंटों धूप में तड़पता रहा मरीज (ETV Bharat)

लोगों ने एंबुलेंस को धक्का देकर छांव में किया खड़ा
मौके पर मौजूद 108 एंबुलेंस कर्मचारियों ने बताया कि, दूसरी एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है. इस बीच आसपास से गुजर रहे लोगों ने मानवता दिखाते हुए खराब एंबुलेंस को धक्का देकर सड़क किनारे छांव में खड़ा करवाया, ताकि मरीज को कुछ राहत मिल सके. करीब 3 बजकर 40 मिनट पर दूसरी एंबुलेंस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मरीज छगनलाल नरगेश को इंदौर के लिए रवाना किया गया. घटना के दौरान परिजन और स्थानीय लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराज नजर आए.

BARWANI Ambulance service failure
बड़वानी में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल (ETV Bharat)

सीएमएचओ ने कही कार्रवाई की बात
इस मामले में सीएमएचओ डॉ. सुरेखा जमरे ने बताया कि, ''उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अवकाश पर हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.'' यह घटना एक बार फिर जिले में 108 एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है.

Last Updated : March 11, 2026 at 9:11 AM IST

TAGGED:

BARWANI CHAKERI THIKRI HIGHWAY
KIDNEY PATIENT SUFFERS HEAT MP
BARWANI HEALTHCARE NEGLIGENCE
BARWANI AMBULANCE SERVICE FAILURE
BARWANI AMBULANCE BREAKS DOWN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.