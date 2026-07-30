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बड़वानी के युवाओं का फूटा आक्रोश, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर सड़क पर उतरे

बड़वानी में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विद्यार्थियों का धरना-प्रदर्शन. ई-लर्निंग सेंटर पर भी उठे सवाल.

Barwani youth protest
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
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बड़वानी: बड़वानी जिला मुख्यालय पर गुरुवार को युवाओं ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. एसबीएन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 600 से अधिक छात्र-छात्राओं ने विशाल रैली निकालकर बड़वानी में स्थायी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग की.

विद्यार्थियों का कहना है कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद आज भी उन्हें छोटी-छोटी ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए दूसरे शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है. जिससे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का बोझ बढ़ता है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे. यह केवल कॉलेज के छात्रों का नहीं बल्कि पूरे जिले के हजारों प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के भविष्य का मुद्दा है.

बड़वानी में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में हुई विद्यार्थियों की सभा

पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे विद्यार्थियों की सभा आयोजित हुई. यहां छात्रों ने अपने विचार रखे. छात्र बादल गिरासे ने कहा, "प्रदेश और केंद्र सरकार युवाओं को डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने की बात करती है. लेकिन बड़वानी जैसे जिले में आज तक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं हो सका है. जिसके कारण हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षाओं के लिए इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन सहित अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है."

Barwani youth protest
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सभा के बाद छात्रों ने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर से विशाल रैली निकाली. रैली तिरछी बलिया, झंडा चौक, रंजीत चौक, एमजी रोड, मोटी माता और कारंजा चौक होते हुए एसबीएन पीजी कॉलेज पहुंची. पूरे मार्ग छात्र-छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर "बड़वानी को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र दो", "युवाओं के साथ भेदभाव बंद करो" और "हमारा अधिकार हमें दो" जैसे नारे लगाते रहे. रैली के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

Barwani youth protest
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

तिरछी बलिया, झंडा चौक, रंजीत चौक, कारंजा चौक होते हुए निकली रैली

कॉलेज परिसर पहुंचने के बाद विद्यार्थियों ने धरना देकर अपनी मांग दोहराई. छात्र अंशुमान धनगर ने कहा, "ऑनलाइन परीक्षा केंद्र नहीं होने से हर परीक्षा के दौरान यात्रा, होटल आदि पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. कई बार परीक्षा सुबह होने से एक दिन पहले दूसरे शहर पहुंचना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है." विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी केवल संसाधनों की कमी के कारण परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते.

प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने यह भी मांग रखी कि महाविद्यालय में उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं को और मजबूत किया जाए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक संसाधनों से युक्त ई-लर्निंग व्यवस्था विकसित की जाए. जिससे कि बड़वानी के युवाओं को बड़े शहरों जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकें.

प्राचार्य ने दिया मांगें पूरी करने का आश्वासन

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वीणा सत्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा "कॉलेज प्रशासन उनकी समस्याओं से पूरी तरह परिचित है और इस विषय को गंभीरता से शासन तक पहुंचाया गया है. महाविद्यालय में ई-लर्निंग सेंटर पहले से संचालित है और विद्यार्थियों के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री एवं कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं."

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मुख्य मांग ऑनलाइन परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है, जिसके लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को पत्राचार किया जा चुका है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल तथा एनटीए स्तर पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं. जानकारी के अनुसार अगस्त माह में तकनीकी टीम निरीक्षण (ऑडिट) के लिए आएगी. यदि सभी मानकों पर व्यवस्था उपयुक्त पाई गई तो आगामी परीक्षाओं से पहले बड़वानी में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने की संभावना है.

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