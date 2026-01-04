बड़वानी में सड़क बनी पार्टी स्पॉट, तलवार से केक काट बर्थडे सेलिब्रेशन
बड़वानी में युवकों ने सड़क को बनाया जश्न का मंच, बीच रोड पर तलवार से केक काटते हुए जमकर किया हंगामा, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 10:22 AM IST
बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों ने अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए सड़क को ही जश्न का मंच बना दिया और तलवार से केक काटते हुए जमकर हंगामा किया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया जा रहा है.
तलवार से केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेशन
वीडियो में दिख रहा है कि शहर के बाईपास स्थित सावरिया मंदिर के सामने देर रात कुछ युवक सड़क के बीचो-बीच वाहन रोककर जश्न मना रहे हैं. इस दौरान एक युवक अपने दोस्त के कंधों पर बैठकर तलवार लहराते नजर आ रहा है, जबकि तलवार की म्यान दूसरे युवक के हाथ में है. जिसके बाद युवक कार के बोनट पर बैठकर तलवार से केक काटता है. तलवार लहराने के दौरान आसपास खड़े युवक हूटिंग करते हुए खूब उत्साह में नजर आ रहे हैं. जिससे राहगीरों में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है.
आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस
घटना का वीडियो सामने आने के बाद शहर कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बताया कि "मामला पुलिस के संज्ञान में आया है. वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान की जा रही है और उनकी गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पहचान होते ही संबंधित युवकों के खिलाफ विधिवत सख्त कार्रवाई की जाएगी. शहर की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी."
थाना प्रभारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह हथियार लहराना, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था को बाधित करना दंडनीय अपराध है. कोई भी युवा जन्मदिन या अन्य मौकों पर वीडियो बनाने के चक्कर में कानून का उल्लंघन न करें. सोशल मीडिया पर चल रही खतरनाक ट्रेंडिंग रील्स से प्रभावित होकर इस तरह के प्रदर्शन न केवल गलत संदेश देते हैं, बल्कि गंभीर परिणाम भी पैदा कर सकते हैं.