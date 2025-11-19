अचानक सड़क पर गिरा युवक और अटक गई सांसे, फरिश्ता बन पहुंचे डॉक्टर ने बचाई जान

ETV Bharat / state

बड़वानी: करी रोड स्थित आरटीओ ऑफिस के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा एक व्यक्ति अचानक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा. वहां आसपास मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया और अब करना क्या है. तभी वहां से गुजर रहे तलवाड़ा बुजुर्ग में पदस्थ सरकारी डॉक्टर डॉ. किशोर मुकाती की युवक पर नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और मदद के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने तुरंत सीपीआर देकर युवक की जान बचा ली. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

सीपीआर और अंबू बैग से दिया जीवनदान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉ. मुकाती बिना किसी देरी के मरीज की हालत का आकलन करते हैं. उन्होंने पहले पल्स और कैरोटिड आर्टरी चेक की, लेकिन धड़कन बंद होने पर तुरंत सीपीआर और अंबू बैग की मदद से वेंटिलेशन देना शुरू कर दिया. लगातार तीन से चार मिनट तक सीपीआर और हाइपर वेंटिलेशन देने के बाद व्यक्ति की धड़कन वापस लौट आई. कुछ ही देर में वह होश में भी आने लगा. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने राहत की सांस ली और डॉक्टर की सूझबूझ की सराहना की.

बड़वानी में अचानक सड़क पर गिरे युवक की अटक गई सांसे (ETV Bharat)

सीपीआर न दिया जाता तो बचना मुश्किल था

डॉ. किशोर मुकाती ने बताया कि "ऐसे मामलों में हर सेकंड कीमती होता है. अगर युवक को समय पर सीपीआर न दिया जाता, तो उसको बचा पाना लगभग असंभव था." उन्होंने कहा कि "बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी हर पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि संकट की घड़ी में यह किसी की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है."

डॉ. मुकाती ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि "जो लोग चार-पहिया वाहन चलाते हैं, वे अपनी गाड़ी में अंबू बैग जरूर रखें." डॉ. मुकाती ने न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल भी पेश की.

