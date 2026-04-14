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जिंदा रहने की जद्दोजहद! जिस पानी से हाथ धोना मुश्किल उसे पीने को मजबूर हैं बड़वानी के आदिवासी

बड़वानी के कई अंचलों में पानी की जद्दोजहद ( ETV Bharat )

पहाड़ी रास्तों पर तपती दोपहरी में पानी के लिए मीलों का सफर (ETV Bharat)

बड़वानी की पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत पीपरकुंड. यहां के दूरस्थ अंजल गांव कुंडिया, कंजानिया और आमली फलिया में आदिवासी पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी नापते हैं. ग्रामीण यही पानी पीते भी हैं और रोजाना जरुरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. स्थानीय निवासी कहते हैं कि जिस पानी से हाथ धोना मुश्किल है उसे हम लोग पीने को मजबूर हैं. कई लोग खच्चर से भी पानी ढो कर लाते हैं.

बड़वानी: बूंद-बूंद पानी के लिए मीलों का सफर, पानी भले ही पीने लायक नहीं हो फिर भी जिंदा रहने की जद्दोजहद. तपती दोपहर में नंगे पांव पानी के लिए क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, जिसे समय मिलता है बस खाली बर्तन लेकर चल पड़ते हैं उस मंजिल की ओर जहां पानी निकालने के लिए जिंदगी दांव पर लगाना पड़ती है. वैसे तो अमूमन यह स्थिति साल भर रहती है लेकिन गर्मियों में स्थिति और विकराल हो जाती है. यह हालात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा से लगे बड़वानी के दूरस्थ अंचल कुंडिया, कंजानिया और आमली फलिया सहित कई बस्तियों की है.

खतरा मोल लेकर भरते हैं पानी

गर्मी बढ़ते ही बड़वानी के कई गांव में स्थिति और विकराल हो जाती है. नदी-नाले सूख जाते हैं और कुओं का जलस्तर तेजी से गिर जाता है. हालांकि इन बस्तियों के आसपास 8 किलोमीटर तक कोई हैंडपंप नहीं है. कुंडिया फलिया के लाला सस्ते बताते हैं कि "ग्रामीणों के लिए पानी लाना किसी जोखिम से कम नहीं है. खाई से निकालकर पानी लाना पड़ता है, जहां फिसलन के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं."

पानी के लिए गहरी खाई में उतरकर जिंदगी दांव पर (ETV Bharat)

खतरा मोल लेकर भरते हैं पानी (ETV Bharat)

चंपालाल सस्ते के अनुसार "छोटे-छोटे बच्चे तक कुओं में उतरकर पानी भरने को मजबूर हैं." कंजानिया फलिया के सीताराम कहते हैं कि "पथरीले कुएं में उतरना बेहद खतरनाक है और कई हादसे हो चुके हैं." आमली फलिया के सुनील रोज खच्चरों के सहारे पानी ढोते हैं, जबकि बाय सिंह का कहना है कि "हम ऐसा पानी पी रहे हैं जो जानवरों के लिए भी मुश्किल से उपयोगी है."

मटमैला पानी पीने को मजूबर हैं लोग (ETV Bharat)

8 किमी तक हैंडपंप की सुविधा भी नहीं

ग्राम पंचायत पीपरकुंड की सरपंच किरमाबाई भायका के अनुसार, "ग्राम पंचायत की कुल आबादी करीब 8 हजार है, जिसमें से लगभग 3 हजार लोग रोजाना पानी के लिए 2-3 किलोमीटर दूर भटकते हैं. कई जगह कुओं का दूषित पानी ही एकमात्र सहारा है. सालों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है."

तपती दोपहरी में मीलों का सफर (ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे क्षेत्र में 8 किलोमीटर तक एक भी हैंडपंप नहीं है. महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोज लंबी दूरी तय कर पानी लाते हैं. कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है.

पानी के लिए खच्चर का इस्तेमाल (ETV Bharat)

'पानी उपलब्ध कराने के लिए जारी हैं प्रयास'

पीएचई विभाग के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर आरएस बामनिया का कहना है कि "पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बोरवेल मशीन पहुंचाना मुश्किल है. पानी भी आसानी से नहीं निकलता. पुरानी बस्ती में कुछ व्यवस्था है लेकिन नई बसाहट पहाड़ी पर होने से समस्या बढ़ गई है. टीम ने निरीक्षण किया है और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं."

मटमैला पानी पीने को मजूबर हैं लोग (ETV Bharat)

कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त किया घोषित

कम वर्षा के चलते कलेक्टर जयति सिंह ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है. 15 जुलाई तक निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है. कुएं, तालाब, नदी और ट्यूबवेल का पानी केवल पेयजल और पशुधन के लिए उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि प्रशासनिक सख्ती के बावजूद जमीनी स्तर पर पीपरकुंड के ग्रामीण आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.