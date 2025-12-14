ETV Bharat / state

बड़वानी के गांव में जल संकट, 200 से अधिक परिवार कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर

बड़वानी के छोटा बड़दा पुनर्वास बसाहट में जल संकट ( ETV Bharat )