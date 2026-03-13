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बड़वानी में नल-जल योजना फेल, 2 महीने से प्यासे होलगांव के ग्रामीण, गंदा पानी पीने को मजबूर

गर्मी के शुरूआत में ही सामने आ रहा पानी का संकट, बड़वानी के गांव होलगांव में फेल है नल-जल योजना,गंदा पानी पीने को मजबूर लोग.

BARWANI TAP WATER SCHEME FAIL
बड़वानी नल-जल योजना फेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: सरकार गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर नल-जल योजना चला रही है, लेकिन बड़वानी के ग्राम होलगांव में इस योजना को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ रही है. यहां पिछले करीब 2 महीनों से नलों में पानी नहीं आया, जिससे ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि लोग मजबूर होकर नदी और खेतों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं.

नल-जल योजना की पाइपलाइन टूट गई

ग्रामीणों के अनुसार गांव में सड़क निर्माण के दौरान नल-जल योजना की पाइपलाइन टूट गई है. जिसके बाद से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है. दो महीने बीतने के बावजूद अभी तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई है और पंचायत द्वारा भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई. पानी की समस्या के कारण गांव की महिलाओं और बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी भरकर लाना पड़ रहा है. स्थिति यह है कि लोगों को पीने के साथ-साथ शौचालय उपयोग के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे कई लोग मजबूर होकर नदी किनारे खुले में शौच करने जा रहे हैं.

2 महीने से प्यासे होलगांव के ग्रामीण (ETV Bharat)

मवेशियों को पानी पिलाते हैं

ग्रामीणों का कहना है कि जिस नदी से वे पानी लाकर पी रहे हैं, उसी में लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मवेशियों को पानी पिलाते हैं. ऐसे में वही दूषित पानी पीने से गांव में कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में एक भी हैंडपंप या बोरवेल नहीं है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है.

BARWANI VILLAGERS DRINK DIRTY WATER
पानी की टंकी में पानी नहीं (ETV Bharat)

अभी पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया

मामले में ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि पीएचई विभाग द्वारा किया गया नल-जल योजना का काम अभी पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया है, इसलिए पंचायत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.

विभाग ने योजना का काम पूरा कर दिया था

वहीं पीएचई के जिला अधिकारी संजय बामणिया के अनुसार "विभाग ने योजना का काम पूरा कर दिया था, लेकिन बाद में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. इधर सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार का कहना है कि सड़क का निर्माण विभागीय योजना के तहत किया गया है."

BARWANI WATER PIPELINES DAMAGED
पाइपलाइन भी टूटी (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी

अब बड़ा सवाल यह है कि पीएचई पीडब्ल्यूडी और पंचायत के बीच जिम्मेदारी की खींचतान में आखिर ग्रामीण कब तक प्यासे रहेंगे? यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.

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