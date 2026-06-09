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बड़वानी में करोड़ों की नल-जल योजना बनी शोपीस, सैकड़ों ग्रामीण प्यास बुझाने को कर रहे संघर्ष

लगभग 2100 की आबादी वाले बिजासन गांव के लोग आज भी पेयजल के लिए हैंडपंप, ट्यूबवेल और निजी जल स्रोतों पर निर्भर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि योजना शुरू होने के समय उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जल्द ही प्रत्येक घर में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज तक नलों से एक बूंद पानी भी नहीं आया.

बड़वानी: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही नल-जल योजना धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही है. जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर बसे ग्राम पंचायत बिजासन में करोड़ों रुपए की लागत से नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई. घर-घर नल कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन योजना शुरू होने के करीब तीन वर्ष बाद भी ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है.

नल-जल योजना दिखावे तक सीमित

ग्रामीणों के अनुसार, नल-जल योजना के तहत पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने का कार्य काफी पहले पूरा कर लिया गया था. इसके बावजूद योजना चालू नहीं हो सकी. गांव में जगह-जगह पाइपलाइन और नल कनेक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं आने से पूरी व्यवस्था केवल दिखावे तक सीमित होकर रह गई है.

पानी के लिए दर-दर भटकते लोग (ETV Bharat)

प्यास बुझाने को संघर्ष

स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार पंचायत, संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. जिसके चलते महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रोजाना पानी की व्यवस्था के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

बड़वानी में करोड़ों की नल-जल योजना बनी शोपीस (ETV Bharat)

हैंडपंप और ट्यूबवेल भी दे रहे जवाब

ग्रामीण सुनीता बाई ने बताया कि गांव के अधिकांश लोग आज भी पंचायत के हैंडपंप और ट्यूबवेलों पर निर्भर हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में इन जल स्रोतों पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार वे खराब भी हो जाते हैं. जब नल-जल योजना का कार्य शुरू हुआ था तब गांव में काफी उत्साह था, लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी. मगर तीन साल बाद भी स्थिति नहीं बदली और लोग पहले की तरह ही पानी के लिए परेशान हैं.

दो-दो दिनों तक पानी की राह देखते ग्रामीण

संतोषी बाई ने बताया, "गांव में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण कई परिवारों को निजी ट्यूबवेल मालिकों से पानी खरीदना पड़ रहा है. इसके लिए उन्हें हर महीने करीब 400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं." वहीं स्थानीय महिला तारा बाई ने बताया, "गांव के लगभग 10 से 15 परिवार ऐसे हैं जो नियमित रूप से पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं, इसके बावजूद पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है. कभी एक घंटा तो कभी आधा घंटा ही पानी उपलब्ध होता है. बिजली कटौती होने पर स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तथा कई बार दो-दो दिन तक पानी नहीं मिल पाता है."

नल-जल योजना शुरू करने की मांग

ग्रामीण कमल प्रजापत ने कहा, "करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यदि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो यह चिंता का विषय है. शासन और प्रशासन से मांग है कि नल-जल योजना के अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा कर घर-घर नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके."

इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के कार्यपालन यंत्री आर.एस. बामनिया ने कहा, "आपके माध्यम से ग्राम बिजासन में पेयजल संकट और नल-जल योजना से जुड़ी समस्या की जानकारी मिली है. योजना का कार्य किस स्थिति में है और पानी आपूर्ति में क्या बाधा आ रही है, इसकी जांच कराई जाएगी. समस्या का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."