ETV Bharat / state

बड़वानी में लाखों रुपए का वाटर एटीम पड़ा है बंद, प्याऊ के भरोसे यात्रियों की प्यास

नगर निगम का वाटर एटीम पड़ा है बंद ( ETV Bharat )

नगर पालिका ने इन मशीनों को इस उद्देश्य से लगाया था कि आम लोगों को मात्र 1 रुपए में 1 लीटर ठंडा और साफ पानी मिल सके. लेकिन रखरखाव नहीं होने के कारण ये मशीनें अब काम नहीं कर रहीं और केवल ढांचे के रूप में खड़ी हैं. गर्मी बढ़ने के साथ स्थिति और मुश्किल हो रही है, क्योंकि यात्रियों को मजबूरी में दुकानों से महंगी पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है.

बड़वानी: शहर में यात्रियों और राहगीरों को सस्ता व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका द्वारा लगाए गए वाटर एटीएम अब बेकार पड़े दिखाई दे रहे हैं. बस स्टैंड, श्रीराम चौक और रणजीत चौक जैसे व्यस्त इलाकों में लगाए गए आरओ प्लांट लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है. शहर में लगाए गए एक आरओ प्लांट पर करीब ढाई से तीन लाख रुपए तक खर्च आता है. इसके बावजूद मशीनों का महीनों तक बंद रहना नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

आरओ प्लांट लंबे समय से बंद पड़े वाटर एटीएम (ETV Bharat)

प्याऊ के भरोसे यात्रियों की प्यास

बस यूनियन कर्मचारी दुर्गेश दासोंदी ने बताया कि "बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए यूनियन की ओर से प्रतिदिन प्याऊ में पानी भरकर रखा जाता है, ताकि लोगों को मुफ्त में पानी मिल सके." उन्होंने बताया कि पास में लगी नगर पालिका की आरओ मशीन पिछले साल गर्मी से ही बंद पड़ी है, लेकिन इसे अब तक शुरू नहीं कराया गया.

समाजसेवी अजित जैन ने भी कहा कि "गर्मी के मौसम में शहर में पेयजल की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए." उन्होंने नगर पालिका से बंद पड़े वाटर एटीएम को जल्द शुरू करने और साथ ही पशु-पक्षियों के लिए भी जगह-जगह पानी की व्यवस्था करने की मांग की है.

रखरखाव की कमी के कारण बंद पड़ा है वाटर एटीएम (ETV Bharat)

दुकानों से खरीदना पड़ रहा पानी

बस से सफर करने वाले यात्री जोहार सिंह ने बताया कि "बस स्टैंड पर ठंडा पानी देने वाली मशीन बंद होने के कारण यात्रियों को इधर-उधर भटकना पड़ता है. कई दुकानों पर बिना सामान खरीदे पानी नहीं दिया जाता, ऐसे में लोगों को 20 रुपए या उससे अधिक में बोतलबंद पानी लेना पड़ता है.

लाखों रुपए का वाटर एटीम पड़ा है बंद (ETV Bharat)

नई मशीनें लगाने की है तैयारी

नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार शहर में बंद पड़े वाटर एटीएम की समस्या को देखते हुए नई मशीनें लगाने की योजना बनाई गई है. जलप्रदाय प्रभारी मुन्ना लाल चौहान ने बताया कि "मेंटेनेंस की कमी के कारण कुछ मशीनें बंद हो गई थीं. अब इंदौर की एक कंपनी के माध्यम से शहर के भीड़भाड़ वाले करीब 8-9 स्थानों पर नई वाटर एटीएम मशीनें स्थापित करने की तैयारी की जा रही है."