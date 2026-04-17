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बड़वानी में कंधों पर जिंदगी, एंबुलेंस की जगह कपड़े की झोली में अस्पताल पहुंच रहे बीमार

बड़वानी के कुंडिया फलिया गांव में ऊबड़-खाबड़ रास्ता होने से नहीं पहुंचती एंबुलेंस, कपड़े की झोली बनाकर ग्रामीण पहुंचाते हैं अस्पताल,शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं.

BARWANI VILLAGE NO AMBULANCE
बड़वानी में कंधों पर जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: देश में स्मार्ट गांव और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बड़वानी के पाटी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीपरकुंड की तस्वीर इन दावों की हकीकत उजागर कर रही है. यहां बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस ही नहीं मिलती, बल्कि इंसानों के कंधों का सहारा लेना पड़ता है. सड़क नहीं होने से बारिश में तो स्थिति और भी विकराल हो जाती है. नदियां ऊफान पर होती है, रास्ते ऊबड़-खाबड़ होते हैं. ग्रामीणों का कहना है कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है.

8 हजार की है आबादी

करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की आबादी लगभग 8 हजार है. जबकि कुंडिया फलिया में 100 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं. हैरानी की बात यह है कि आज तक यहां पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है. गांव तक पहुंचने के लिए करीब 7 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह कच्चा, उबड़-खाबड़ और खतरनाक है. जहां चार पहिया वाहन तो दूर, एंबुलेंस का पहुंचना भी नामुमकिन है. इसी मजबूरी के चलते ग्रामीण मरीजों को कपड़े की झोली में डालकर कंधों पर उठाकर पक्के रास्ते तक ले जाते हैं.

कपड़े की झोली में अस्पताल पहुंच रहे बीमार (ETV Bharat)

हर बार बनती है यही स्थिति

गांव के निवासी प्रदीप, जो खुद एक मरीज को कंधे पर ढोते नजर आए, बताते हैं कि "हर बार यही स्थिति बनती है. थकान और बेबसी के बीच वे कहते हैं, हर बार इसी तरह मरीजों को ले जाना पड़ता है. रात के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं. जंगल का इलाका, घना अंधेरा और जंगली जानवरों का डर ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा देता है."

बारिश में हालात और खराब, कोई सुनवाई नहीं

गांव के ही निवासी फतिया बताते हैं कि "बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी जानलेवा हो जाता है. नाले उफान पर होते हैं और पथरीले रास्तों पर चलना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार तो लोग मरीज को ले जाने के लिए सुबह होने का इंतजार करते हैं और कई बार यही इंतजार जिंदगी पर भारी पड़ जाता है."

BARWANI CARRY PATIENT ON CLOTH BAGS
बड़वानी में रोड नहीं (ETV Bharat)
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनसुनवाई में आवेदन दिए और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. उनका सीधा सवाल है कि जब हम भी वोट देते हैं और सरकार बनाने में भागीदारी करते हैं, तो हमें बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती.

यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन तमाम इलाकों की है, जहां आज भी सड़क नहीं है. इसी कारण जिंदगी कंधों पर ढोई जा रही है. अब सवाल यही है कि आखिर ये 7 किलोमीटर की सड़क कब बनेगी, क्योंकि जब तक सड़क नहीं पहुंचेगी, तब तक यहां जिंदगी इसी तरह कंधों पर चलती रहेगी.

BARWANI VILLAGE 7 KM NO ROAD
कपड़े की झोली बनाकर मरीज को ले जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित

एसडीएम भूपेंद्र रावत ने कहा कि धरती आभा योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों को चिह्नित किया गया है. जहां 100 से अधिक आबादी है. इन गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित है." हालांकि, ग्रामीणों को अब भी इंतजार है कि ये योजनाएं जमीन पर कब उतरेंगी.

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