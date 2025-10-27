ETV Bharat / state

बेमौसम बारिश ने बड़वानी के किसानों की बढ़ाई मुश्किलें, मक्का-कपास की फसल तबाह

बड़वानी में बेमौसम बारिश ने मचाया तांडव. मक्का और कपास की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित, खेतों में भीग रही तैयार उपज.

CROPS AFFECTED RAIN BARWANI
मक्का-कपास की फसलें बेमौसम बारिश से हुईं तबाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:54 PM IST

बड़वानी: मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई इलाकों में तैयार फसलें खेतों में भीग रही हैं. इससे भारी नुकसान की स्थिति बन गई है. मक्का और कपास की फसल सबसे अधिक प्रभावित हो रही है. बताया जा रहा है कि जिलेभर में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.

मक्का की फसल पर सबसे बड़ा असर

मक्का की फसल सबसे अधिक प्रभावित बताई जा रही है. सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन अभी खरीदी शुरू नहीं हुई है. ऐसे में किसान मजबूरी में अपनी उपज औने-पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने पर विवश हैं. कई खेतों में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरह भीग चुकी है, वहीं रखी गई उपज में भी दाने अंकुरित होने लगे हैं, जिससे वह अब सरकारी खरीदी के लायक नहीं रही.

बेमौसम बारिश ने बड़वानी के किसानों की बढ़ाई मुश्किलें (ETV Bharat)

कपास की फसल हुई चौपट

कपास की फसल पर बेमौसम बारिश का गहरा असर पड़ा है. खेतों में खड़ी कपास भीगने से खराब हो रही है, जिससे किसानों की लागत निकलना मुश्किल हो गया है. किसान कमल तोमर बताते हैं कि "पहले बारिश न होने से फसल सूख गई थी और अब जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया है. बची-कुची जो उम्मीदें भी थी, बारिश की वजह से टूट गई है."

भारी नुकसान से किसान बेहाल

कई किसानों की तैयार उपज खेतों में भीग रही है. जिन किसानों की फसल कट गई है. घर या मंडी में रखी फसल भी पानी की वजह से खराब हो रही है. इस बारिश से किसान को भारी नुकसान हो रहा है. दोहरी मार झेलने के बाद किसानों ने सरकार से जल्द फसल की खरीदी शुरू करने की मांग की है. साथ ही किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है.

'अब सरकार से ही उम्मीद बची है'

किसान जयपाल का कहना है कि "अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं थमी, तो फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा. बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, अब उम्मीद सिर्फ सरकार की मदद से ही है."

