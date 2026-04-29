बड़वानी में बैलगाड़ी पर निकले दूल्हे राजा, ढोल की पारंपरिक थाप पर झूमके नाचे बाराती
बड़वानी में एक युवक ने डीजे, बैंड-बाजे और आधुनिकता को किनारे रख बैलगाड़ी और ढोल को चुना. मकसद सादगी और परंपरा को सहेजना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 12:57 PM IST
बड़वानी : शहर में एक अनोखी और पारंपरिक शादी चर्चा का विषय बनी. मंगलवार रात 9 बजे शहर की वृंदावन कॉलोनी में सेन समाज के एक युवक की निकाली गई वर निकासी ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. आधुनिकता के इस दौर में जहां शादियां भव्यता, शोरशराबे और दिखावे के लिए जानी जाती हैं, वहीं इस आयोजन ने सादगी और परंपरा की एक अलग ही मिसाल पेश की.
बैलगाड़ी पर वर निकासी देखने उमड़े शहरवासी
शादी की सबसे बड़ी खासियत रही दूल्हे की वर निकासी, जो पारंपरिक बैलगाड़ी पर निकाली गई. आमतौर पर जहां दूल्हे घोड़ी, बग्गी, लग्जरी कार या डीजे-बैंड के साथ निकलते हैं, वहीं यहां दूल्हे ने वर्षों पुरानी परंपरा को अपनाते हुए बैलगाड़ी को चुना. बांस के साथ ही रंग-बिरंगे कपड़ों और ताजे फूलों से सजी इस बैलगाड़ी को बेहद आकर्षक ढंग से तैयार किया गया.
जैसे ही दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर निकला, वैसे ही आसपास के लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस अनोखी बारात को देखने के लिए उत्साहित नजर आए. कई लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद किया.
शादी को पारंपरिक स्वरूप देने की कोशिश
दूल्हा किसन श्रीवास ने बताया "उन्होंने अपनी शादी को पारंपरिक स्वरूप देने के लिए यह निर्णय लिया. आज के समय में लोग अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों को भूलते जा रहे हैं. इसलिए उन्होंने बैलगाड़ी के माध्यम से पुरानी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की. उनकी बारात में न तो डीजे रखा गया और न ही बैंड-बाजा, बल्कि ढोल की पारंपरिक थाप के साथ वर निकासी निकाली गई." बारात में शामिल रिश्तेदार, मित्र और समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और ढोल की थाप पर नाचते-गाते हुए दूल्हे के साथ चले.
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बारात जहां से भी निकली, लोग देखते रह गए
वर निकासी शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां-जहां से यह निकली, लोग इसे देखने के लिए रुकते गए और इस अनोखी परंपरा की सराहना करते नजर आए. आयोजन की एक और खास बात यह रही कि दूल्हा और उसकी चचेरी बहन की शादी अलग-अलग जगह एक ही दिन संपन्न हो रही है. परिवार के लिए यह अवसर दोहरी खुशियां लेकर आया. स्थानीय लोगों और बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं.