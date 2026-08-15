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भीमा नायक के नाम से थर-थर कांपते थे अंग्रेज, धोखे से पकड़ने के बाद भी नहीं थी फांसी देने की हिम्मत

भीमा नायक ने आदिवासी युवाओं और स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला. घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र उनके संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बने. गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए उनके साथी अचानक अंग्रेजी ठिकानों पर हमला करते और फिर जंगलों में ओझल हो जाते. अंग्रेजी सेना के लिए स्थानीय भूगोल और जनता के समर्थन के कारण भीमा नायक को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया था.

नर्मदा अंचल, जंगलों और पहाड़ों से घिरी निमाड़ की धरती कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की गवाह बनी थी. इसी धरती पर भीमा नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका. 1857 में जब देश के अलग-अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़क रही थी, उस समय निमाड़ में भी विद्रोह की आवाज बुलंद हुई.

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भीमा नायक ने जिस साहस और स्वाभिमान के साथ संघर्ष किया, वह आज भी निमाड़ और आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार और नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए आदिवासी समाज को संगठित किया. उनके साथ हजारों आदिवासी महिला-पुरुष और युवा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए.

बड़वानी: देश की आजादी का इतिहास केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की गाथाओं तक सीमित नहीं है. भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के आदिवासी अंचलों ने भी अपने साहस, शौर्य और बलिदान की अमिट कहानी लिखी है. मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल की धरती भी ऐसे ही वीर सपूतों की जन्मभूमि रही है. इन्हीं वीर योद्धाओं में एक प्रमुख नाम है आदिवासी जननायक भीमा नायक, जिन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है. भीमा नायक का जन्म बड़वानी के पंच मोहाली गांव में हुआ था और धाबाबावड़ी उनकी कर्मभूमि रही.

इतिहासकार और पूर्व कुलपति डॉ. शिवनारायण यादव बताते हैं, "भीमा नायक बड़वानी रियासत में सैन्य अधिकारी के पद पर तैनात थे. 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने अपने पद को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता चुना और विद्रोही योद्धा के रूप में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी.

बड़वानी में है भीमा नायक का स्मारक स्थल (ETV Bharat)

भीमा नायक और उनके साथियों ने सेंधवा से धुलिया ले जाए जा रहे अंग्रेजी खजाने को बिजासन घाट में 2 बार अपने कब्जे में लिया. इस धन का उपयोग उन्होंने अपने अभियान को मजबूत करने और नए योद्धाओं को अपने साथ जोड़ने में किया. इससे अंग्रेजी प्रशासन के लिए भीमा नायक एक बड़ा खतरा बन गए थे."

'बिजासन घाट से अंग्रेजों को दी बड़ी चुनौती'

इतिहासकार डॉ. शिवनारायण यादव बताते हैं, "भीमा नायक की बढ़ती ताकत से चिंतित अंग्रेजी प्रशासन ने उन्हें दबाने के लिए बड़े सैन्य अभियान शुरू किए. अंग्रेज अधिकारी कर्नल केंटिन के नेतृत्व में बड़ी फौज ने भीमा नायक और उनके साथियों पर हमला किया. संसाधनों की कमी के बावजूद भीमा नायक और उनके साथियों ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया. संघर्ष के दौरान उनकी माता सुरसी देवी सहित कुछ साथियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें मंडलेश्वर की जेल भेज दिया गया.

भीमा नायक की कर्मभूमि रही है धाबाबावड़ी (ETV Bharat)

इसके बावजूद भीमा नायक का संघर्ष रुका नहीं. उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी. दूसरे संघर्षों में भी अंग्रेजी सेना को कड़ी चुनौती मिली और लंबे प्रयासों के बावजूद अंग्रेज भीमा नायक तथा उनके साथी खाज्या नायक को पकड़ने में सफल नहीं हो सके."

1857 के बाद भी करीब एक दशक तक जारी रहा संघर्ष

1857 की क्रांति को देश के कई हिस्सों में अंग्रेजों ने दबा दिया था लेकिन निमाड़ के आदिवासी क्रांतिकारियों का संघर्ष इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ. भीमा नायक और उनके साथियों ने लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी. जंगलों में चलने वाला यह संघर्ष अंग्रेजों के लिए लगातार परेशानी का कारण बना रहा. स्थानीय लोगों का सहयोग, जंगलों और पहाड़ियों की जानकारी तथा गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने अंग्रेजी सेना को कई बार मुश्किल में डाला.

धोखे से पकड़ने के बाद भी नहीं दी फांसी की सजा (ETV Bharat)

विश्वासघात से अंग्रेजों के हाथ लगे भीमा नायक

अंग्रेजों ने भीमा नायक को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाए. लंबे समय तक सफलता नहीं मिलने के बाद अंततः विश्वासघात के जरिए साल 1865 में भीमा नायक और खाज्या नायक को अंग्रेजों ने पकड़ लिया. कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी. आज भी बड़वानी के कारंजा चौराहे स्थित विजय स्तंभ पर ऐसे वीर क्रांतिकारियों के नाम उनके बलिदान की याद दिलाते हैं.

फांसी के बजाय भेजा गया पोर्ट ब्लेयर

इतिहासकार डॉ. शिवनारायण यादव के अनुसार, "अंग्रेज भीमा नायक की लोकप्रियता और उनके प्रभाव से इतने भयभीत थे कि उन्हें फांसी देने से भी पीछे हट गए. अंग्रेजों को आशंका थी कि यदि भीमा नायक को फांसी दे दी गई तो इससे आदिवासी समाज में एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो सकता है. इसी कारण उन्हें पोर्ट ब्लेयर की जेल भेज दिया गया. लंबे कारावास के बाद 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक का निधन हुआ.

आज भी जिंदा है भीमा नायक की विरासत

भीमा नायक की कहानी केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक संघर्ष नहीं है. यह साहस, स्वाभिमान, त्याग और अपनी धरती के लिए लड़ने की प्रेरणा है. उन्होंने जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ अपने समाज की अस्मिता और सम्मान के लिए संघर्ष किया. आज बड़वानी और निमाड़ अंचल में भीमा नायक का नाम आदर और गौरव के साथ लिया जाता है.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब पूरा देश अपने वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता है, तब निमाड़ की धरती भी अपने उस महान सपूत को याद करती है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था.