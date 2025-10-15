ETV Bharat / state

मिट्टी के दीये गुजरे जमाने की बात!, कुम्हारों के घर फीकी पड़ी दिवाली की रोशनी

दीपावली पर मिट्टी के दीयों की मांग हुई बेहद कम, चाइनीज झालरों और मोमबत्तियों ने ली दीयों की जगह. कुम्हारों की रोजी-रोटी प्रभावित.

बीते जमाने की बात होते जा रहे मिट्टी के दीये (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 5:47 PM IST

4 Min Read
बड़वानी: वोकल फॉर लोकल जैसे नारों और सरकारी प्रयासों के बावजूद बड़वानी के कुम्हारों के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है. चाइनीज झालरों के बढ़ते चलन और मिट्टी व अन्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों ने पारंपरिक मिट्टी के दीयों की मांग को बुरी तरह प्रभावित किया है. पहले इनका काम पूरे सालभर चलता था, लेकिन अब तो कुम्हारों की दीपावली भी फीकी पड़ गई है. प्रकाश के इस पर्व पर मिट्टी के दीयों कि जगह मोमबत्तियों ने ले ली है. इस वजह से कुम्हारों का यह पारंपरिक काम धीरे-धीरे बीते जमाने की बात होता जा रहा है.

समय के साथ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हो गया बेहद कम

एक दशक पहले तक गांव में लगभग हर घर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था. चाय की दुकानों में मिट्टी के कप में चाय मिलती थी, लेकिन समय के साथ लोगों ने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना बंद कर दिया. इस बदलाव का नुकसान उन कुम्हारों को हुआ जो इसे बनाते थे. जिनकी जीविका इस काम पर निर्भर थी. अब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सिर्फ विशेष अवसरों तक सिमट गया है. यही हाल दीपावली पर इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के दीयों का भी है. इन दीयों की मांग भी कम हो गई है. शहरी क्षेत्रों में तो लगभग खत्म सी हो गई है.

चाइनीज झालरों और मोमबत्तियों ने ली दीयों की जगह (ETV Bharat)

दीपावली पर फीकी पड़ी मिट्टी के दीयों की रोशनी

इस बदले समय को लेकर कुम्हार गोकुल गोले और कृष्णा गोले बताते हैं कि "अब मिट्टी के बर्तनों और दीयों की मांग बेहद कम हो गई है. दीपावली के समय थोड़े बहुत दीयों की बिक्री हो जाती है. इसके अलावा गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तनों की थोड़ी-बहुत बिक्री हो जाती है. बाकी समय उन्हें मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता है. पहले ऐसा नहीं होता था. पूरे साल मिट्टी के बर्तनों की बिक्री होती थी. इसके अलावा दीपावली पर दीयों की भारी मांग रहती थी. इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चकाचौंध के आगे मिट्टी के दीयों की रोशनी फीकी पड़ गई है."

बिकने के लिए मार्केट में सजे पारंपरिक मिट्टी के दीये (ETV Bharat)

'पहले की तरह अब अच्छी मिट्टी भी नहीं मिलती'

मिट्टी के दीयों और बर्तन बनाने में आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए राजेश प्रजापति और कविता गोले बताते हैं कि "मिट्टी के बर्तन बनाना हमारा पुश्तैनी काम है, लेकिन पहले के मुकाबले जहां डिमांड बेहद कम हो गई है. वहीं, इसको बनाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है. मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए खास मिट्टी की जरूरत होती है. पहले ये मिट्टी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब सही मिट्टी मिलना कठिन हो गया है. इस वजह से हमें और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऊपर से बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की वजह से मांग भी कम हो गई है."

पारंपरिक मिट्टी के दीये (ETV Bharat)

'शगुन के रूप में 11 या 21 दीये लेते हैं लोग'

मिट्टी के दीपक बनाने का काम करने वाले गौरव गोले बताते हैं कि "पहले ग्राहक दीपावली पर 100-200 दीये तक लेते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग शगुन के रूप में केवल 11 या 21 दीये खरीदते हैं. बदलते दौर में चीन के प्लास्टिक दीयों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है, हालांकि दिवाली पर मिट्टी के दीये जलाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है." उन्होंने लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने और पारंपरिक भारतीय सामानों का इस्तेमाल करने की अपील की.

पहले की तरह अब अच्छी मिट्टी मिलना भी मुश्किल (ETV Bharat)

स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं मिट्टी के बर्तन

समाजसेवी अजीत जैन ने कहा कि "मिट्टी के बर्तन आग में पककर तैयार होते हैं, इसलिए वे पवित्र माने जाते हैं. पूजा-पाठ में भी इनका विशेष महत्व होता है. मिट्टी के बर्तन या दीयों से कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता और न ही प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान होता है. इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता. आजकल के समय में लोग चाय पीने के लिए मिट्टी के कप के बजाय प्लास्टिक या प्लास्टिक कोटेड कागज के कप का इस्तेमाल करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है."

