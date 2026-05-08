कचरे के ढेर पर बैठा बड़वानी शहर और सपने-दावे स्वच्छता सर्वेक्षण के टॉप 10 में आने के
बड़वानी शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर. सार्वजनिक स्थानों के अलावा जिला अस्पताल में हालात बेहद दयनीय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 3:40 PM IST
बड़वानी : स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन शहर की जमीनी हकीकत नगर पालिका के दावों पर भारी पड़ती नजर आ रही है. एक ओर बड़वानी को 'सुपर स्वच्छ लीग' में शामिल कर देश के टॉप शहरों में जगह बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं दूसरी ओर शहर में जगह-जगह फैली गंदगी, कचरे से जाम नालियां और टूटे-गायब डस्टबिन सवाल खड़े कर रहे हैं. अगले 15 दिन में सर्वे टीम के आने की संभावना है, जिससे नगर पालिका की चिंता और बढ़ गई है.
किसी भी पैमाने पर खरा उतरना मुश्किल
स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में कुल 12,500 अंकों का मूल्यांकन होना है, जिसमें 1,500 अंक केवल दिखने वाली सफाई (विज़िबल क्लीननेस) के लिए निर्धारित हैं. वर्तमान हालात को देखते हुए यही पैरामीटर शहर की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है. प्रदेश की टॉप-10 सूची में स्थान बनाने के लिए कम से कम 85 प्रतिशत यानी 10,625 अंक हासिल करना जरूरी है.
इससे कम स्कोर होने पर बड़वानी प्रतिष्ठित लीग से बाहर हो सकता है. नई रैंकिंग व्यवस्था के तहत 10,500 अंक फील्ड असेसमेंट, 1,000 अंक गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग और 1,000 अंक ओडीएफ वॉटर प्लस के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसमें मुख्य फोकस दृश्य स्वच्छता, कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रोसेसिंग पर है.
शहर की जमीनी हकीकत ने खोली पोल
ईटीवी भारत टीम द्वारा शहर का दौरा करने पर स्थिति दावों से बिल्कुल उलट मिली. बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में कचरा बॉक्स के बाहर कचरा फैला हुआ था. पाला बाजार के सार्वजनिक शौचालय के पास नालियां कचरे से जाम पड़ी हैं. आसपास गंदगी का अंबार है. कई स्थानों पर पशु खुले में कचरा खाते नजर आए. दशहरा मैदान और भारुड़ मोहल्ला के पास नगर पालिका की कचरा ट्रॉली के आसपास भी कचरा बिखरा मिला. शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जिससे साफ है कि सफाई व्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं आ पाई है.
सिर्फ कागजी तैयारी, जमीनी हालात खराब
नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा "शहर में स्वच्छता सिर्फ कागजों और बैठकों तक सीमित रह गई है. जगह-जगह कचरे के ढेर, जाम नालियां और खराब डस्टबिन साफ बता रहे हैं कि जिम्मेदार विभाग जमीनी स्तर पर गंभीर नहीं है." स्वच्छता विशेषज्ञ मनीष जैन के अनुसार "टॉप-10 में स्थान बनाना अब केवल दावों से संभव नहीं है. इसके लिए जमीनी स्तर पर तेजी से सुधार करना होगा. समय बहुत कम है और चुनौती बड़ी है."
नगरपालिका का दावा- तैयारियां पूरी
नगर पालिका के नोडल स्वच्छता अधिकारी बलदेव सिंह ठाकुर का कहना है "सर्वेक्षण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शहर में सुबह और रात दोनों पालियों में सफाई कराई जा रही है. बड़े नालों की सफाई जेसीबी मशीनों से और छोटी नालियों की सफाई मैन्युअल रूप से करवाई जा रही है. साथ ही सरकारी इमारतों की दीवारों पर पेंटिंग का कार्य भी जारी है."
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किस मद में कितने अंक
- स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल - 12,500 अंक
- दृश्य स्वच्छता - 1,500 अंक
- कचरा संग्रहण व पृथक्करण - 1,000 अंक
- कचरा प्रोसेसिंग - 1,500 अंक
- जनजागरूकता - 1,500 अंक
- सार्वजनिक शौचालय - 1,000 अंक
- जल प्रबंधन - 1,000 अंक
- संस्थागत व्यवस्था - 1,000 अंक
- सफाई मित्र सुरक्षा - 500 अंक
- नागरिक फीडबैक - 1,000 अंक