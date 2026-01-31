ETV Bharat / state

बड़वानी SP जगदीश डावर के रिटायरमेंट पर जश्न, उत्सव जैसा माहौल, क्या सियासत में होगी एंट्री?

एसपी जगदीश डावर ने सेवानिवृत्ति समारोह में दिखाया जलवा ( ETV BHARAT )

मूलतः बड़वानी जिले के निवाली क्षेत्र के निवासी जगदीश डावर का सेवानिवृत्ति के समय अपने ही गृह जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर रहना शुरू से चर्चा में रहा. सेंधवा से कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाले डावर की यह तैनाती तब भी सवालों के घेरे में रही और अब सेवानिवृत्ति पर भी. उनकी सेवा की अंतिम पारी अपनी जन्मभूमि पर पूरी हुई.

गृह जिले में एसपी के रूप में तैनाती पर उठे थे सवाल

झंडे-बैनर, पोस्टर, स्वागत द्वार, आदिवासी वाद्य यंत्र और समर्थकों की मौजूदगी ने पूरे शहर को उत्सव में बदल दिया. इस नज़ारे ने आम लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यह सिर्फ रिटायरमेंट है या राजनीति में प्रवेश की पूर्व तैयारी.

बड़वानी : पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनकी विदाई किसी सामान्य सरकारी अधिकारी जैसी नहीं रही. सोशल मीडिया से लेकर जिला मुख्यालय तक का माहौल ऐसा था मानो किसी बड़े राज नेता का आगमन हो रहा हो.

बड़वानी में उनकी एसपी पारी को औसत माना गया. पुनीत गहलोत के तबादले के बाद डावर के आने से थाना प्रभारियों की भूमिका अधिक प्रभावी होती चली गई और कई क्षेत्रों में बे-रोक टोक कामकाज की चर्चाएं भी सामने आईं.

डाबर ने सेवानिवृत्ति समारोह में दिखाया जलवा

अपने सौम्य व्यवहार, सहज संवाद और विनम्रता के कारण जगदीश डावर ने आम जनता के बीच सकारात्मक छवि बनाई. सेवा समाप्ति से ठीक पहले उनका एसपी से सीनियर एसपी पद पर पदोन्नत होना उनके समर्थकों के लिए खास उपलब्धि माना गया. शनिवार को 31 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर शहर के सरलम वाटिका गार्डन में भव्य सेवानिवृत्ति समारोह एवं प्रीतिभोज आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और समाज के विभिन्न वर्गों की बड़ी मौजूदगी रही.

आदिवासी वाद्ययंत्र और समर्थकों की मौजूदगी में जश्न (ETV BHARAT)

जश्न मनाने की तैयारियां कई दिनों से

खास बात यह रही कि इस आयोजन की तैयारियां कई दिन पहले से चल रही थीं और माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा था. राजनीतिक संकेत यहीं तक सीमित नहीं रहे. जगदीश डावर के भतीजे विकास डावर पहले कांग्रेस के प्रभावशाली नेता रहे हैं, जो नगर परिषद निवाली से टिकट न मिलने के बाद भाजपा में शामिल हो चुके हैं. वहीं, खुद डावर के करीबी दायरे में विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिलने की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं.

रिटायरमेंट के दिन कई नेता मिले

रिटायरमेंट के दिन भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी और बड़वानी कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई सहित कई प्रमुख नेता उनसे मिलने पहुंचे. इन तमाम घटनाक्रमों के बीच जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एसपी जगदीश डावर की वर्दी भले ही उतर गई हो, लेकिन राजनीति की नई पारी की पटकथा शायद तैयार हो चुकी है.

वहीं, जगदीश डावर का कहना है "वह जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते रहे हैं, यह क्रम जारी रहेगा. उन्हें जिले की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है."