पिता की हत्या कर लाशें बिछाने की धमकी, आरोपी बेटा जंगल में छिपा, पुलिस ने घेरा
बड़वानी के पिछोड़ी गांव में बेटे द्वारा पिता की हत्या के बाद लोग हकबक. आरोपी को पकड़ने पुलिस की टीमें जंगलों में उतरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 11:32 AM IST
बड़वानी : पिछोड़ी गांव में पिता की हत्या करने वाला आरोपी चंदन बडोले फरार है. पुलिस टीमें लगातार उसका पीछा कर रही हैं, लेकिन आरोपी बार-बार मोबाइल चालू और बंद कर अपनी लोकेशन बदल रहा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी हमारी रडार पर है और जल्द ही गिरफ्त में होगा. इस बीच आरोपी सोशल मीडिया पर खतरनाक अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहा है.
छोटे भाई की पत्नी की शादी कराने वालों को धमकी
बुधवार को उसने सोशल मीडिया एक पोस्ट की. इसमें लिखा है "अगर उसके छोटे भाई की पूर्व पत्नी की दूसरी शादी हुई तो वह शादी करने और करवाने वालों को मौत के घाट उतार देगा." इस धमकी के बाद पुलिस ने युवती को सुरक्षा देने के उद्देश्य से टीमें तैनात कर दी हैं. जांच में सामने आया है कि चंदन और उसके छोटे भाई कुंदन दोनों की पत्नियां उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं. आरोपी अपने और भाई के घर टूटने के लिए अपने पिता जगन बडोले को ही जिम्मेदार मानता है.
आरोपी ने भतीजे की फोटो लगाकर की पोस्ट
छोटे भाई कुंदन की पत्नी ने 2025 में उसे छोड़ दिया था. आरोपी चंदन ने इंस्टाग्राम पर अपने भतीजे के साथ एक फोटो साझा की. उसने पोस्ट में लिखा '"ये मेरे भाई का बेटा है. आज इसकी मां यानी मेरे भाई की पत्नी की शादी हो रही है. मेरे बाप के कारण यह शादी हो रही है. अगर यह शादी हुई तो मैं शादी करने वाले को और शादी करवाने वालों को भयानक मौत दूंगा."
पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी
कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया "आरोपी पर छोटे भाई की पूर्व पत्नी से छेड़छाड़ करने पर 2019 में मामला दर्ज हुआ था. आरोपी की लोकेशन बावनगजा के जंगलों में मिली है. पाटी, बड़वानी और सिलावद थाने की टीमें हथियारों के साथ सर्चिग कर रही हैं. आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी है और उस पर पहले ही दो छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं."
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पिस्तौल उठाई और मार दी गोली
पिता से विवाद के दौरान गुस्से में आकर चंदन बडोले ने पास रखी पिस्तौल उठाई. उसने अपने पिता जगन बडोले के सिर पर गोली मार दी. गोली लगते ही जगन गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी चंदन बडोले अपने पिता से लगातार रुपयों की मांग कर रहा था. मृतक जगन बडोले ने उसे पहले भी करीब दो लाख रुपये दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वह और पैसों की मांग कर रहा था.