43 डिग्री तपिश में आस्था की मिसाल, आगे मां अखंड ज्योत लिए, पीछे बेटे की दंडवत नर्मदा परिक्रमा
नर्मदा परिक्रमा पर निकले मां और बेटे, दंडवत करते हुए अंजड़ पहुंची यात्रा, दोनों ने त्यागा अन्न, आस्था देख हैरान हुए लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 4:19 PM IST
बड़वानी: निमाड़ अंचल की भीषण गर्मी और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच एक मां-बेटे की अद्भुत आस्था और तपस्या इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्वालियर निवासी बालकदास बाल ब्रह्मचारी अपनी मां चंद्रकली के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा सामान्य नहीं, बल्कि अत्यंत कठोर तपस्या का उदाहरण है.
बालकदास बाल ब्रह्मचारी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं. यानी हर कदम पर जमीन पर लेटकर आगे बढ़ते हैं. वह भी बिना किसी चटाई या गद्दे के, सीधे तपती धरती पर. वहीं उनकी मां चंद्रकली नंगे पांव, हाथ में अखंड ज्योत लेकर उनके आगे-आगे चल रही हैं. यह दृश्य जहां भी पहुंचता है, वहां श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन जाता है.
20 वर्षों से अधिक समय से अन्न का त्याग
यह परिक्रमा 4 अप्रैल को ओंकारेश्वर से प्रारंभ हुई थी और हाल ही में अंजड पहुंची, जहां नगरवासियों ने ठीकरी रोड पर उनका पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी नागरिक उपस्थित रहे और मां-बेटे के इस कठिन संकल्प को नमन किया. बालकदास पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अन्न का त्याग कर चुके हैं और केवल एक समय फलाहार पर जीवन यापन कर रहे हैं. उन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया था. वर्तमान में वे प्रतिदिन 5 से 7 किलोमीटर तक दंडवत परिक्रमा करते हैं.
बालकदास बाल ब्रह्मचारी ने बताया, ''उनकी मां चंद्रकली भी तपस्या में पीछे नहीं हैं. वे भी केवल एक समय फलाहार ग्रहण करती हैं और भीषण गर्मी में नंगे पैर अखंड ज्योत लेकर चलती हैं. यह उनकी दूसरी परिक्रमा है. इससे पहले वे 9 वर्षों की मौन परिक्रमा पूरी कर चुकी हैं. वर्तमान परिक्रमा ऋषि मार्कंडेय परंपरा के अनुसार की जा रही है, जिसे 7 वर्षों में पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है. इस आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथ लक्ष्मण दास और किरणदेवी भी शामिल हैं, जो निरंतर सहयोग करते हुए परिक्रमा में सहभागी बन रहे हैं.''
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विश्राम के दौरान यह मां-बेटा लोगों को जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं. वे मां नर्मदा को स्वच्छ रखने, धर्म और संस्कारों को अपनाने, घर-घर रामायण और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने का संदेश दे रहे हैं. साथ ही वे बेटियों और गोमाता की रक्षा करने, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहने तथा नर्मदा किनारों पर अवैध रेत खनन रोकने की अपील भी कर रहे हैं. इसके अलावा वे लोगों को धर्म के नाम पर हो रहे व्यवसाय से सतर्क रहने का संदेश भी दे रहे हैं. आस्था, त्याग और संकल्प की यह अनोखी यात्रा क्षेत्र में लोगों को गहराई से प्रभावित कर रही है.