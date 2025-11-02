बड़वानी में ड्राइवर के ब्रेक लगाते ही हादसा, बीच सड़क पर पलटी स्लीपर बस, 16 घायल
बड़वानी में अंजड़-ठीकरी हाईवे पर बड़ा हादसा, भोपाल से बड़वानी आ रही बस पलटी, ग्रामीणों की मदद से घायलों को पहुंचया अस्पताल.
बड़वानी: रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं. घटना अंजड़-ठीकरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई. जिसमें ग्राम मंडवाड़ा और मनवाड़ा के बीच भोपाल से बड़वानी आ रही स्लीपर यात्री बस अचानक पलट गई. बस में लगभग 60 से अधिक यात्री सवार थे. जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है. सभी घायलों को तत्काल अंजड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल बड़वानी पहुंचाया गया है.
अचानक ब्रेक लगाने से पलटी बस
जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे तेज रफ्तार में बस अंजड़ क्षेत्र से गुजर रही थी. इस दौरान अचानक सड़क पर एक जानवर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में चालक ने जोर से ब्रेक लगा दिया. जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई.
नानपुर निवासी यात्री मोहन मंडलोई ने बताया कि "सुबह सभी यात्री सो रहे थे, तभी अचानक झटका लगा और बस पलट गई. बस की रफ्तार अधिक थी और चालक ने जैसे ही ब्रेक लगाया, बस एक ओर झुककर गिर गई.
प्रशासन ने दिखाई तत्परता
सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी धीरज बब्बर, तहसीलदार हितेंद्र भावसार, सीएमएचओ डॉ. सुरेखा जमरे और सिविल सर्जन डॉ. अनीता सिंगारे जिला अस्पताल पहुंचे. प्रशासनिक अमला सुबह से ही राहत कार्यों में लग गया. अस्पताल में सिविल सर्जन डॉ. अनीता सिंगारे घायलों के उपचार की निगरानी की. कोतवाली पुलिस भी जिला अस्पताल में तैनात रही रही है.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
एडिशनल एसपी ने इस मामले को लेकर कहा कि प्रथम दृष्या जांच में पता चला कि किसी जानवर को बचाने के क्रम में हादसा हुआ है. जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी घायल खतरे से बाहर हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."
1 सप्ताह के भीतर तीसरी बड़ी घटना
पिछले दिनों बड़वानी में सड़क दुर्घटना के कई मामले सामने आए हैं. 1 सप्ताह के भीतर यह तीसरी बड़ी घटना है. बीते दिन सेंधवा बाईपास पर एक पिकअप और बस में टक्कर हो गई थी. जिसमें पिकअप वाहन पलट गया था. इस घटना में चालक को गंभीर चोटें आई थी. वहीं, 31 अक्टूबर को श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई थी. बस में सवार सभी श्रद्धालु ओंकारेश्वर से महाराष्ट्र जा रहे थे. जिसमें 55 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए थे.