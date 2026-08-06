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बड़वानी में 16 साल पुराने जमीन विवाद में बहा खून, बच्चों को बचाने दौड़ी महिला का मर्डर

बड़वानी के सिलावद में जमीन विवाद में महिला की लाठियों से पीटकर हत्या. आरोपी फरार. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Barwani woman murder
बड़वानी के सिलावद थाना क्षेत्र में मर्डर के बाद जांच करती पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी : सिलावद थाना क्षेत्र के कालाखेत नदी फलिया गांव में वर्षों से सुलग रहा जमीन विवाद खूनी हिंसा में बदल गया. बुधवार शाम मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में जानलेवा साबित हुआ. इस दौरान अपने बच्चों को बचाने और झगड़ा शांत कराने पहुंची एक महिला पर लाठियों से हमला कर दिया गया. महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

विस्थापन के बाद से जमीन पर विवाद

मृतका के पति भायसिंह ने बताया "उनका परिवार वर्ष 2010 में डैम के डूब क्षेत्र में जमीन और मकान आने के कारण अपने मूल गांव पंचपुला से विस्थापित होकर कालाखेत नदी फलिया में आकर बस गया था. विस्थापन के बाद से ही उनकी जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चला आ रहा था. कई बार समझाइश और पंचायतें भी हुईं, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ." परिजनों के मुताबिक "बुधवार शाम करीब 7:30 बजे फिर से जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई, फिर गाली-गलौज शुरू हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया."

पीड़ित पति भाय सिंह (ETV BHARAT)

बच्चों को बचाने आई महिला पर हमला

पीड़ित परिजनों का आरोप है "मनीष पिता नानसिंह जमरे (23 वर्ष) और राकेश पिता दिलदार जमरे (25 वर्ष) ने भायसिंह के बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर जाकली बाई दौड़ते हुए वहां पहुंचीं और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया. महिला के बीच-बचाव करने से आरोपी और अधिक आक्रोशित हो गए. आरोपियों ने लाठी से जाकली बाई की छाती पर वार किया. वार इतना गंभीर था कि वह वहीं गिर पड़ी. महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया."

हत्या के बाद गांव में तनाव फैला

Barwani woman murder
मर्डर के बाद हत्या के आरोपी फरार (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही सिलावद थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. एहतियात के तौर पर पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. पीड़ित पति भाय सिंह का कहना है "जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था और कई बार तनाव की स्थिति बनी. मेरी पत्नी की लाठियों से हत्या की गई है."

Barwani woman murder
मर्डर के बाद हत्या के आरोपी फरार (ETV BHARAT)

पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए

सिलावद थाना प्रभारी रामकृष्ण लोवंशी ने बताया "प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. महिला की मौत मारपीट के दौरान हुई है. नामजद दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं. गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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