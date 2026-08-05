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बड़वानी सिद्धनाथ मंदिर में ग्रह नक्षत्रों का ऐसा खेल, होता है हरि हर का मिलन, अन्न से ढकते हैं शिवलिंग

बड़वानी का प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर, यहां हरि-हर का दिव्य मिलन स्वयंभू शिवलिंग, मंदिर में जल रही अखंड ज्योत, आस्था का अनूठा संगम. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

BARWANI SIDDHANATH TEMPLE
बड़वानी में सिद्धनाथ महादेव मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:15 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी: रानीपुरा स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर शहर के सबसे प्राचीन और आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है. इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका सटीक उल्लेख किसी के पास नहीं है. मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

राजपरिवार के संरक्षण में रहा ये मंदिर

मंदिर को लेकर पंडित शैलेन्द्र तिवारी बताते हैं कि "उनके पिता भी वर्षों से इस मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सिद्धनाथ महादेव मंदिर का इतिहास राजाओं के समय से जुड़ा हुआ है. बड़वानी रियासत के राजा रणजीत सिंह के समय से यह मंदिर राजपरिवार के संरक्षण में रहा है. आज भी मंदिर का संचालन एवं रखरखाव उसी परंपरा के अनुसार किया जाता है. मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित दो शिवलिंग हैं. मान्यता है कि इनमें से एक शिवलिंग स्वयंभू है, जो स्वयं प्रकट हुआ था. वहीं दूसरा शिवलिंग उड़कर यहां आया था.

बड़वानी का प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर (ETV Bharat)

हरि और हर का प्रतीक माने जाते हैं शिवलिंग

विद्वानों और संतों ने उसकी दिव्यता को पहचानकर उसे इसी स्थान पर स्थापित कर दिया, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके. यही कारण है कि इस मंदिर को अत्यंत सिद्ध एवं चमत्कारी माना जाता है. उन्होंने बताया कि मंदिर में स्थापित दोनों शिवलिंगों को हरि और हर का प्रतीक माना जाता है. एक शिवलिंग भगवान विष्णु (हरि) और दूसरा भगवान शिव (हर) का स्वरूप माना जाता है. इसी दिव्य मिलन के कारण इस स्थान को सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

BARWANI ROYAL FAMILY SHIVA TEMPLE
बड़वानी सिद्धनाथ महादेव मंदिर (ETV Bharat)

शिवलिंग को अन्न से ढकने की परंपरा

मंदिर की एक विशेष परंपरा शिवलिंग को अन्न से ढकने की भी है. यहां श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और ग्रह-नक्षत्रों की शांति के लिए शिवलिंग को धान, गेहूं, चना, चावल, शक्कर व अन्य अन्न से ढकते हैं. मान्यता है कि जिन लोगों के ग्रह-नक्षत्र अशुभ होते हैं, वे यदि श्रद्धापूर्वक यह पूजा करें तो उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. सुख-समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है.

SHIVALINGA COVERING WITH GRAINS
सिद्धनाथ मंदिर में जल रही अखंड ज्योति (ETV Bharat)

सिद्धनाथ मंदिर में जल रही अखंड ज्योति

सिद्धनाथ महादेव मंदिर में राजाओं के समय से अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है, जो आज भी बिना रुके जल रही है. यह अखंड ज्योति मंदिर की प्राचीन परंपरा और आस्था का जीवंत प्रतीक मानी जाती है. पंडित शैलेन्द्र तिवारी ने बताया कि मंदिर में हर दिन महामृत्युंजय मंत्र सहित अनेक वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि यहां विधि-विधान से मंत्र जाप कराने पर रोगों से पीड़ित लोगों को लाभ मिलता है और भगवान शिव की कृपा से उनके कष्ट दूर होते हैं. दूर-दूर से श्रद्धालु अपने परिजनों के स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए यहां अनुष्ठान करवाने पहुंचते हैं.

सावन में उमड़ते हैं श्रद्धालु

सावन मास, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक पर्वों पर सिद्धनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का विशेष सैलाब उमड़ता है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान ही नहीं, बल्कि बड़वानी की प्राचीन धार्मिक विरासत, आस्था और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है."

Last Updated : August 5, 2026 at 1:39 PM IST

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