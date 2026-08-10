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बड़वानी में रामकुलेश्वर धाम में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू, राम वनवास से जुड़ा है इतिहास

बड़वानी में रामकुलेश्वर धाम में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू ( ETV BHARAT )

मंदिर निर्माण के साथ परिसर में 101 फीट ऊंची धर्मध्वजा स्थापित करने की भी योजना है. आमजन से मात्र 10 रुपए का सहयोग लिया जाएगा. इसमें 101 फीट ऊंचा खंभा और उस पर धर्मध्वजा स्थापित की जाएगी. समिति के लोगों का कहना है कि यह केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि समाज की सहभागिता से धार्मिक धरोहर को विकसित करने का प्रयास है. छोटी-छोटी सहयोग राशि से बड़ी धार्मिक संरचना खड़ी करने का संदेश भी इससे देने की कोशिश की जा रही है.

रामकुलेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्य को लेकर अब गति तेज दिखाई दे रही है. मंदिर निर्माण का काम पेंडिंग था, जिसे अब दोबारा सुचारु रूप से शुरू कर दिया गया है. प्रस्तावित योजना के तहत डेढ़ से दो करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है. मंदिर के आसपास फैले करीब 4 एकड़ के परिसर का भी समग्र विकास प्रस्तावित है. समिति की योजना परिसर को ऐसा धार्मिक स्थल बनाने की है, जहां श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के साथ प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण भी मिल सके.

बड़वानी : श्री रामकुलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन धार्मिक स्थल है. मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम जब सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने इस स्थान पर कुछ समय विश्राम किया था. इसी दौरान उन्होंने मंदिर स्थित प्राचीन बावड़ी से जल ग्रहण किया था और कुछ समय के लिए विश्राम किया था. मंदिर समिति के सचिव सचिन पुरोहित बताते हैं "भगवान श्रीराम के यहां रुकने और जलपान करने के कारण इस स्थल की धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है."

सचिन पुरोहित के अनुसार "रामकुलेश्वर मंदिर के प्रस्तावित गर्भगृह को लेकर भी समिति ने विशेष धार्मिक योजना बनाई है. मंदिर निर्माण के दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी और विभिन्न पवित्र नदियों का जल गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा. सरयू नदी का जल और अयोध्या के तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी की मिट्टी यहां लाई जा चुकी है. गर्भगृह का निर्माण होने के समय इस पवित्र जल और मिट्टी को विधिवत स्थापित किया जाएगा. समिति का उद्देश्य देश के प्रमुख तीर्थों और ज्योतिर्लिंगों की धार्मिक परंपरा को रामकुलेश्वर धाम से जोड़ना है."

बड़वानी स्थित रामकुलेश्वर धाम (ETV BHARAT)

प्राचीन बावड़ी बताती है इतिहास

मंदिर परिसर की प्राचीन बावड़ी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है. ये बावड़ी इस स्थल की प्राचीनता और उससे जुड़ी लोककथाओं को आज भी जीवंत बनाए हुए है. स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के विकास के साथ इस ऐतिहासिक बावड़ी और परिसर की अन्य प्राचीन धरोहरों को भी संरक्षित किया जाना जरूरी है. रामकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन नागदेव मंदिर और स्वयंभू श्रीगणेश मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं.

महाशिवरात्रि पर उमड़ते हैं श्रद्धालु

रहवासी आनंद गुप्ता के अनुसार "यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामना पूरी होती है. आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूरदराज से भी श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. परिसर में मौजूद प्राकृतिक हरियाली और वन औषधियां इस धार्मिक स्थल को दूसरे मंदिरों से अलग पहचान देती है. धार्मिक वातावरण के साथ प्रकृति का यह संगम श्रद्धालुओं को यहां कुछ समय रुकने और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने का अवसर देता है." सचिन पुरोहित ने बताया "महाशिवरात्रि, रामनवमी, नागपंचमी और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख पर्वों पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं."

बड़वानी के श्री रामकुलेश्वर धाम का ऐतिहासिक कुंड (ETV BHARAT)

शिव डोले को लेकर जल्द होगी बड़ी बैठक

मंदिर समिति ने आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. समिति के अनुसार शिव डोले के आयोजन को लेकर जल्द ही दो से तीन स्तर पर बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी. इसमें आयोजन की रूपरेखा, मार्ग, व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की जाएगी. रामकुलेश्वर महादेव धाम के विकास की यह पहल यदि प्रस्तावित रूप में पूरी होती है, तो आने वाले समय में यह स्थल केवल स्थानीय मंदिर नहीं, बल्कि बड़वानी के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सकता है.