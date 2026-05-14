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पहले ऊंची पहाड़ी पर 2 KM की चढ़ाई, फिर नाले को खोदकर बूंद-बूंद पानी की मशक्कत

बड़वानी का घट्टिया फलिया एक दशक से प्यासा. गर्मी शुरू होते ही भीषण पेयजल संकट. बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

Barwani Severe Water Crisis
पहले ऊंची पहाड़ी पर 2 KM की चढ़ाई, फिर पानी की तलाश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
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बड़वानी : पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत सेमलेट के खेरवानी गांव का घट्टिया फलिया आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. यहां करीब 250 आदिवासी ग्रामीण पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भीषण जलसंकट झेल रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि मार्च से जुलाई-अगस्त तक ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए पहाड़ी नालों का सहारा लेना पड़ता है. गांव में आज तक नल-जल योजना नहीं पहुंची, जबकि अधिकारी हर बार सर्वे और आश्वासन देकर लौट जाते हैं.

पूरा दिन पानी तलाशने व भरने में गुजरता है

ग्रामीण मंशाराम डावर ने बताया "फलिया में अधिकांश गरीब आदिवासी परिवार रहते हैं. गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट विकराल हो जाता है. गांव के पास पहाड़ी नाले में 3 से 4 हाथ गहरी झीरी खोदकर पानी निकाला जाता है. अच्छी बारिश होने पर ही कुछ समय राहत मिलती है, वरना ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर पहाड़ी चढ़कर पानी लाना पड़ता है."

घट्टिया फलिया में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सिर पर बर्तन रखकर या गधों पर पानी लादकर रोजाना दो किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करते हैं. कई बार पूरा दिन सिर्फ पानी जुटाने में निकल जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि पानी की इतनी कमी है कि लोग एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक नहा नहीं पाते. जानवरों के लिए भी पानी नहीं बचता.

नाले को खोदकर बूंद-बूंद पानी की मशक्कत (ETV BHARAT)

प्यास से कई बकरियां दम तोड़ चुकी हैं

मंशाराम डावर ने बताया "उनके पास करीब 40 बकरियां थीं, जिनमें से 20 से ज्यादा पानी के अभाव में मर गईं. अब कई परिवार गांव छोड़कर पलायन करने की सोच रहे हैं." ग्रामीण रामसिंह डावर ने बताया "फलिया के आसपास स्कूल भी नहीं है. बच्चे सुबह से पानी लाने में लग जाते हैं. पूरा दिन पानी की तलाश और ढुलाई में बीत जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है."

Barwani Severe Water Crisis
पहाड़ी नाले को खोदकर निकालते हैं पानी (ETV BHARAT)

गांव के मुन्नालाल नरगांवे, वालसिंह निंगवाल, इस्तरिया, भंगा रावत और बायसी सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा "समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सिर्फ खानापूर्ति करते हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत और पीएचई विभाग के कर्मचारी मौके पर आते हैं, फर्जी सर्वे कर “टेक्निकल फॉल्ट” की रिपोर्ट बनाकर लौट जाते हैं."

Barwani Severe Water Crisis
बच्चों से लेकर बुजुर्ग पूरा दिन पानी तलाशने व भरने में गुजरते हैं (ETV BHARAT)

नई ट्यूबवेल मशीन भेजने का आश्वासन

ग्रामीणों के अनुसार दो दिन पहले जिला पंचायत सीईओ काजल जावला ने फोन पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक गांव में कोई राहत नहीं पहुंची. पीएचई विभाग के सहायक यंत्री आरएस बामनिया ने बताया "विभाग पहले भी प्रयास कर चुका है, लेकिन सफलता नहीं मिली. अब गांव में नई ट्यूबवेल मशीन भेजी जाएगी, जिससे स्थायी समाधान की उम्मीद है." जिला पंचायत सीईओ काजल जावला ने बताया "पीएचई विभाग द्वारा तकनीकी सर्वे कराया गया है. 6 फलियों को चिह्नित कर वहां सिंगल फेज मोटर और सिंटेक्स टैंक लगाने की योजना बनाई गई है."

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