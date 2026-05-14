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पहले ऊंची पहाड़ी पर 2 KM की चढ़ाई, फिर नाले को खोदकर बूंद-बूंद पानी की मशक्कत

पहले ऊंची पहाड़ी पर 2 KM की चढ़ाई, फिर पानी की तलाश ( ETV BHARAT )