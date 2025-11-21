मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, तापमान गिरते ही बढ़ जाता है दिल का खतरा, एक्सपर्ट की राय
सर्दियों का मौसम अच्छा तो लगता है,लेकिन ये मौसम सेहत पर भी कई असर डालता है,ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से करें उपाय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 3:41 PM IST
बड़वानी: इस बार मध्य प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. कई जिलों में पारा 5-6 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है. वहीं बड़वानी में भी ठंड अपने तीखे रूप दिखा रही है. पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. शुक्रवार को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की कमी देखी गई, जिससे रातें और अधिक ठंडी हो गई हैं और दिन में भी हल्की सिहरन महसूस की जा रही है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि यह सर्दी की शुरुआत है, जबकि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा तेजी पकड़ सकती है.
सर्द मौसम जहां एक और जहां ताजगी लेकर आता है, वहीं यह दिल और दिमाग के लिए खतरे भी पैदा कर सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है. बीते वर्षों के रिकॉर्ड भी इसकी पुष्टि करते हैं.
नसों में बढ़ जाती है सिकुड़न
एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. मदन सिंह सोलंकी बताते हैं कि "तापमान कम होते ही शरीर में खून गाढ़ा होने लगता है. साथ ही नसों में सिकुड़न बढ़ जाती है. इससे रक्त संचार पर दबाव पड़ता है और दिल को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता. यह स्थिति खासतौर पर हृदय रोगियों, उच्च रक्तचाप के मरीजों और बुजुर्गों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है."
ऐसे रखें अपनी सेहत का ध्यान
- गर्म कपड़े पहनें और शरीर को ढंककर रखें.
- बहुत ठंडे पानी से स्नान न करें, पीने के लिए गुनगुना पानी अपनाएं.
- तली-भुनी और भारी भोजन से दूरी बनाए रखें.
- सुबह वॉक या एक्सरसाइज धूप निकलने के बाद ही करें.
- बीपी और शुगर के मरीज नियमित रूप से जांच करते रहें.
- मध्य प्रदेश में ठंड का अलर्ट, पचमढ़ी में मौसम की सबसे सर्द रात, 5.8 डिग्री पहुंचा पारा
- शीतलहर में इंसान की मजाल क्या जब भगवान ही ठिठुरे, गर्म वस्त्र पहनाकर विशेष देखभाल
डॉ. सोलंकी ने दी बड़ी चेतावनी
एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. मदन सिंह सोलंकी के अनुसार "ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल तेजी से प्रभावित होता है. इसलिए मरीजों को समय-समय पर जांच करनी चाहिए. अपने रुटीन को नियमित रखना चाहिए. खासतौर पर दिल के मरीजों को बेहद सतर्क रहना होगा. जरा सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.'