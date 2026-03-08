ETV Bharat / state

बड़वानी बना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण, प्रशासन से पंचायत तक महिलाओं का दबदबा

आदिवासी बाहुल्य बड़वानी बना महिला सशक्तिकरण की मिसाल. प्रशासन, समाज सेवा से लेकर हर क्षेत्र में महिलाएं बिखेर रहीं जलवा.

BARWANI WOMEN SETS EXAMPLE
आदिवासी बाहुल्य बड़वानी बना महिला सशक्तिकरण की मिसाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 9:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बड़वानी: आदिवासी बाहुल्य बड़वानी में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है. बात प्रशासन चलाने की हो या फिर राजनीति में आकर समाज सेवा करने की. शहर की प्रथम नागरिक यानि नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ की कुर्सी पर महिलाएं विराजमान हैं. महिला अधिकारी न केवल शासन की योजनाओं को जमीन पर उतार रही हैं बल्कि समाज में नेतृत्व की नई परिभाषा भी गढ़ रही हैं.

महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना बड़वानी

बड़वानी शहर की प्रथम नागरिक यानि नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान हैं वहीं कलेक्टर जयति सिंह हैं. इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ काजल जावला हैं. ये फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है. ऐसी अनेक और भी महिलाएं हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन कर रही हैं. वे समाज को जागरूक करने के साथ महिलाओं को सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए भी प्रेरित करती हैं.

प्रशासन और समाजसेवा से लेकर हर क्षेत्र में महिलाएं बिखेर रहीं जलवा (ETV Bharat)

पुरुष मतदाताओं के बराबर महिला मतदाता

इस जिले में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं. यहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर है. जिले में पिछले दिनों हुए एसआईआर सर्वे के अनुसार, जिले में 10 लाख 46 हजार 875 मतदाता है. इसमें से 5 लाख 26 हजार 437 पुरुष और 5 लाख 20 हजार 418 महिला मतदाता हैं, जो पुरुषों की तुलना में मात्र 6 हजार 9 महिलाएं कम हैं.

234 पंचायतों में महिला सरपंच

बड़वानी जिले में करीब 409 ग्राम पंचायत हैं. इसमें से करीब 234 पंचायतों में महिला सरपंच हैं, जो अपने गांव की कमान संभाल रही हैं. रोजाना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर कर रही हैं. जबकि पहले गांव में सरपंच का पद पुरुष प्रधान ही होता था लेकिन बदलते समय में अब महिलाएं बागडोर संभाल रही हैं.

women lead administration and politics
बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह (ETV Bharat)

18 पदों पर महिलाएं काबिज

जिले में करीब 7 जनपद पंचायत क्षेत्र आते हैं. इसमें से 5 जनपद अध्यक्ष पद पर महिलाएं कामकाज संभाल रही हैं. इसमें बड़वानी, सेंधवा, पानसेमल, राजपुर, निवाली में महिला अध्यक्ष हैं. वहीं पाटी और ठीकरी में अध्यक्ष पद पर पुरुष काबिज हैं. अधिकारियों में कलेक्टर जयति सिंह, जिला पंचायत सीईओ काजल जावला, सीएमओ सोनाली शर्मा, सीएमएचओ डॉ. सुरेखा जमरे, जेल अधीक्षक शैफाली तिवारी, डीईओ शीला चौहान, सहायक संचालक प्रियंका रानी सहित अन्य 18 पदों पर महिलाएं काबिज हैं.

9 में 6 नगरीय निकाय में महिला अध्यक्ष

जिले में करीब 9 नगरीय निकाय हैं. इसमें से 6 नगरीय निकायों में महिला अध्यक्ष हैं. वहीं 3 पर पुरुष अध्यक्ष हैं. जिले की नगर पालिका बड़वानी, सेंधवा, नगर परिषद ठीकरी, राजपुर, पलसूद, निवाली में महिला अध्यक्ष हैं. वहीं अंजड़, पानसेमल व खेतिया में पुरुष अध्यक्ष हैं.

5-सी मॉडल को फॉलो करते हैं जिले के अधिकारी

बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह ने कहा, "हम 5-सी मॉडल को फॉलो करते हैं. जो आमजन की परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह मॉडल मुख्यतः कार्यक्षमता, सहयोग और जवाबदेही को बेहतर बनाने पर केंद्रित है.

रोजगार के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च

उन्होंने आगे कहा, "जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, असहाय सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों के लिए क्लस्टर अनुसरण शिविर लगाएं जा रहे हैं. इन शिविरों में ग्रामीणों की रात्रि चौपाल करके उनकी समस्या सुनकर उनका निराकरण किया जाता है. साथ ही वहीं रात्रि विश्राम किया जाता है. युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा संगम पोर्टल प्रारंभ किया गया. जिसमें बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार रोजगार ढूंढ सकते हैं."

कलेक्टर द्वारा जिले में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. महिला जिलाधिकारियों की तैनाती प्रशासनिक इतिहास में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. यह संदेश देता है कि प्रशासनिक नेतृत्व अब लैंगिक सीमाओं से आगे बढ़ चुका है और क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं.

TAGGED:

WOMENS DAY SPECIAL
BARWANI NEWS
BARWANI SETS EXAMPLE
WOMEN LEAD 234 PANCHAYAT
BARWANI WOMEN EMPOWERMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.