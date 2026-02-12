ETV Bharat / state

मुर्गी पालन और खेती से बदली तकदीर, कभी मजदूरी के लिए दर-दर भटकते थे अब मिली आजादी

बड़वानी में प्रमिला सायदाम ने प्रभु स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की, मुर्गी पालन कर हुई मालामाल.

Barwani Self Help Group
मुर्गी पालन और खेती से बदली तकदीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
बड़वानी: आकांक्षी विकासखंड के ग्राम पोसपुर की रहने वाली प्रमिला सायदाम की कहानी आज ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है. कभी रोजगार के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद पलायन करने वाला प्रमिला का परिवार आज अपने ही गांव में रहकर सम्मानजनक जीवन यापन कर रहा है. प्रमिला अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने हुनर और मेहनत के दम पर आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं.

स्वयं सहायता समूह की महिला ने पेश की मिसाल

प्रमिला सायदाम और उनके पति महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजदूरी करते थे. इसलिए उन्हें बच्चे को भी साथ लेकर जाना पड़ता था, जिसके चलते उनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही थी. इस दौरान प्रमिला ग्राम के प्रभु स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं. समूह की बैठकों और गतिविधियों से उन्हें स्वरोजगार की जानकारी मिली और आत्मविश्वास बढ़ा.

स्वसहायता समूह की महिला ने पेश की मिसाल (ETV Bharat)

आजीविका का बड़ा सहारा

स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद प्रमिला ने सबसे पहले 400 मुर्गी के बच्चों से मुर्गी पालन का काम शुरू किया. उनकी मेहनत रंग लाई और आमदनी का नियमित साधन बन गया. इसके बाद उन्होंने बकरी पालन भी शुरू किया. आज वे अपने घर के पास की जमीन पर जैविक तरीके से सब्जी और गेहूं की खेती भी कर रही हैं. प्रमिला सायदान बताती हैं, "अब मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. करीब एक साल से पति के साथ गांव में ही रहकर खेती और पशुपालन से आजीविका चला रहे हैं. बच्चे अब बड़वानी के निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं."

emigrant couple started Farming
स्वयं सहायता समूह से मिली खेती करने की प्रेरणा (ETV Bharat)

आकांक्षी विकासखंड के भ्रमण पर पहुंचीं जिला कलेक्टर जयति सिंह ने प्रमिला से मुलाकात की और उनकी संघर्ष भरी कहानी सुनी. प्रमिला की मेहनत और सफलता से प्रभावित होकर कलेक्टर ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया और आगे भी इसी तरह आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी. यह कहानी साफ तौर पर यह दिखाती है कि स्वसहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान भी निकाल रही है.

