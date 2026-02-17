ETV Bharat / state

बड़वानी में तबेले में लग रही पाठशाला, गंदगी और बदबू के बीच पढ़ने को मजबूर आदिवासी बच्चे

बड़वानी में गंदगी और बदबू में बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे ( ETV Bharat )

बड़वानी: एक ओर मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है. बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले चेरवी गांव में प्राथमिक स्कूल पशु बाड़े में संचालित हो रहा है. यहां करीब 20 आदिवासी बच्चे गाय-बकरियों के बीच बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

गांव में स्कूल भवन का निर्माण तो शुरू हुआ पर आज तक पूरा नहीं हो सका. अधूरे भवन में न छत है और न दरवाजे-खिड़कियां. ऐसे में गर्मी और बारिश के मौसम में वहां पढ़ाई कराना संभव नहीं है. मजबूरी में ग्रामीणों ने एक कच्ची टपरी में स्कूल की व्यवस्था की, जहां एक ओर मवेशी बंधे रहते हैं और दूसरी ओर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं. गंदगी और बदबू के बीच मासूम अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं.

बड़वानी में तबेले में लग रही पाठशाला (ETV Bharat)

कई बार लगाई गुहार, नहीं हुई सुनवाई

ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन निर्माण पूरा कराने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए अस्थायी व्यवस्था में ही स्कूल चलाया जा रहा है.