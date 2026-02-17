ETV Bharat / state

बड़वानी में तबेले में लग रही पाठशाला, गंदगी और बदबू के बीच पढ़ने को मजबूर आदिवासी बच्चे

बड़वानी में गाय-बकरियों के बीच चल रहा स्कूल, चेरवी गांव में गंदगी और बदबू में बैठकर पढ़ाई कर रहे आदिवासी बच्चे.

BARWANI SCHOOL IN CATTLE SHED
बड़वानी में गंदगी और बदबू में बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 2:27 PM IST

बड़वानी: एक ओर मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है. बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले चेरवी गांव में प्राथमिक स्कूल पशु बाड़े में संचालित हो रहा है. यहां करीब 20 आदिवासी बच्चे गाय-बकरियों के बीच बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

गांव में स्कूल भवन का निर्माण तो शुरू हुआ पर आज तक पूरा नहीं हो सका. अधूरे भवन में न छत है और न दरवाजे-खिड़कियां. ऐसे में गर्मी और बारिश के मौसम में वहां पढ़ाई कराना संभव नहीं है. मजबूरी में ग्रामीणों ने एक कच्ची टपरी में स्कूल की व्यवस्था की, जहां एक ओर मवेशी बंधे रहते हैं और दूसरी ओर बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं. गंदगी और बदबू के बीच मासूम अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं.

बड़वानी में तबेले में लग रही पाठशाला (ETV Bharat)

कई बार लगाई गुहार, नहीं हुई सुनवाई

ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन निर्माण पूरा कराने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए अस्थायी व्यवस्था में ही स्कूल चलाया जा रहा है.

CHERVI VILLAGE NO SCHOOL BUILDING
बड़वानी में गाय-बकरियों के बीच चल रहा स्कूल (ETV Bharat)

सिर्फ आश्वासन, समाधान नहीं

जनपद सदस्य प्रतिनिधि कैलाश खरते ने बताया कि यह मुद्दा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में भी उठाया गया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने अस्थायी रूप से प्लास्टिक की बरसाती डलवाई, लेकिन बारिश में वह भी फट गई और समस्या जस की तस बनी हुई है. अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, पर अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं.

भवन निर्माण पूरा करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया

दिनेश चौहान, बीआरसी, पाटी के अनुसार, स्कूल भवन में छत डालने का कार्य लंबित है. मामले से संबंधित प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा गया है. पंचायत स्तर पर कुछ तकनीकी प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा.

