खेती-मजदूरी से पढ़ाई की ओर लौट रहे शाला त्यागी बच्चे, राहुल भंडोले की टीम ने दिया भरोसा

बड़वानी: आदिवासी बाहुल्य बड़वानी में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के चलते बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. कई बार रोजी-रोटी की मजबूरी उन्हें खेतों की तरफ या मजदूरी की ओर धकेल देती है. जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है. अब ऐसे बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए जिले के युवाओं ने एक नई पहल की है, जहां इन बच्चों को एकत्र कर उनकी पढ़ाई सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.

पीजी कॉलेज में संस्कृत से एमए कर रहे छात्र राहुल भंडोले के नेतृत्व में कॉलेज के 22 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया गया है, जो अपने-अपने गांवों में शाला त्यागी बच्चों की जानकारी एकत्र कर रहा है. यह टीम बच्चों से संपर्क कर उन्हें फिर से स्कूल में प्रवेश दिलाने या प्राइवेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाने में मदद कर रही है. इसके साथ ही पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध करवा रही है.

बीच में पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को दोबारा स्कूल पहुंचाने की कोशिश (ETV Bharat)

5 छात्रों ने जुटाई 13 शाला त्यागी बच्चों की जानकारी

इस अभियान के तहत अब तक समूह के 5 विद्यार्थियों ने अपने गांवों के 13 शाला त्यागी बच्चों की जानकारी जुटाकर टीम को सौंपी है. खास तौर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर, आगे कॉलेज तक पहुंच सकें. राहुल भंडोले ने बताया कि "शिक्षा पूरी होने के बाद इन बच्चों को कॉलेज में प्रवेश के लिए भी प्रेरित किया जाएगा. जिससे वे मजदूरी छोड़कर बेहतर रोजगार से जुड़ सकें."

आबादी के आधा से कम है बड़वानी का साक्षरता दर

राहुल भंडोले ने कहा कि "बड़वानी की साक्षरता दर बहुत कम है. 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले की कुल साक्षरता दर 49.08 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 55.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता केवल 42.39 प्रतिशत रही. इसलिए साक्षरता दर तभी बढ़ेगी, जब लोग पढ़ेंगे. इसी उद्देश्य से हमने ये पहल की है. जो बच्चे कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं. यदि वे हमारी मदद से पढ़ के कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा."