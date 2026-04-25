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घूंघट ओढ़ बड़वानी में सरिता की डिजिटल उड़ान, बेड़ियां तोड़ निकल पड़ीं लाखों कमाने

राजपुर तहसील के भागसूर गांव निवासी सरिता ने दसवीं तक पढ़ाई की है. इसके बावजूद वे अपने घर में पारंपरिक रीति-रिवाजों का पूरी तरह पालन करते हुए डिजिटल दुनिया में कदम रखा. सरिता ने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ बैंक सखी बनकर गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना शुरू किया. शुरुआत में उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा. उन्हें घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनकी लगन और मेहनत के चलते धीरे-धीरे हालात को बदल दिया और आज वह रेंट पर दुकान लेकर काम करती हैं.

बड़वानी: ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली सरिता भूरिया ने आज उन तमाम महिलाओं के लिए एक नई मिसाल पेश की है, जो घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर कुछ अलग करना चाहती हैं. सरिता ने परंपरागत रूढ़ियों और सामाजिक बेड़ियों को पीछे छोड़ते हुए स्वरोजगार का रास्ता चुना है. उन्होंने बैंक सखी बन पुरुषों के कार्य क्षेत्र की धारणा को बदल दिया और लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना शुरू किया है.

चारदीवारी में रहकर कियोस्क की स्थापना

हैंड एंड हैंड संस्था की सदस्य मोनिका मोरे ने बताया, "गांव-गांव सर्वे के दौरान उनकी मुलाकात सरिता से हुई. सरिता घर में रहकर ही एक छोटे कियोस्क के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग का काम करती थीं, लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. संस्था ने परिवार को समझाया और सरिता को मार्गदर्शन दिया. इसके बाद उन्होंने बाहर एक कमरा किराए पर लेकर काम शुरू किया, जो धीरे-धीरे सफल होता गया और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा."

चेन्नई में बेस्ट उद्यमी के रूप में सम्मानित

सरिता के जेठ रविंद्र सिंह भूरिया ने बताया, "मेरे परिवार में घूंघट प्रथा वर्षों पुरानी परंपरा है और इसे आज भी पूरी सख्ती से निभाया जाता है. परिवार और गांव में बहुओं के लिए घूंघट करना अनिवार्य माना जाता है, जो परिवार की पहचान का हिस्सा है."

बड़वानी की सरिता बनी बैंक सखी (ETV Bharat)

सरिता ने बताया, "मैंने हमेशा परंपराओं का सम्मान किया, लेकिन अपने सपनों को कभी पीछे नहीं छूटने दिया. शुरुआत में विरोध हुआ, लोगों ने मना किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. पहले मेरा सपना सिर्फ ट्रेन में सफर करने का था लेकिन आज मैं हवाई जहाज से चेन्नई तक जा चुकी हूं, जहां मुझे एक संस्था द्वारा बेस्ट उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया."

बुजुर्गों के सम्मान में खड़े होकर किया काम

सरिता भूरिया ने बताया, "काम की शुरुआत में झिझक भी होती थी, क्योंकि गांव के बुजुर्गों के सामने कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैं खड़े होकर काम करती थी लेकिन धीरे-धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और अपने काम को मजबूती से आगे बढ़ाया.

आज मैं हर महीने 10 से 12 हजार रुपये तक आराम से कमा लेती हूं."

सरिता की आय ने न सिर्फ परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिलाई है. जहां पहले उनका विरोध होता था, वहीं आज उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है.

सरिता अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने काम को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं और भविष्य में अन्य महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखती हैं. उनकी कहानी यह दिखाती है कि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है. घूंघट में रहने वाली यह महिला आज डिजिटल युग में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन चुकी है.