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बड़वानी में सरदार सरोवर विस्थापितों के पुनर्वास में बड़ा पेंच! एक प्लॉट के 2 दावेदारों के 20 मामले

बड़वानी में सरदार सरोवर विस्थापितों के प्लॉटों की रजिस्ट्री के 6500 आवेदनों में 2000 रजिस्ट्रियां पूरीं. कई प्लॉटों का मामला उलझा. आदित्य शर्मा की रिपोर्ट.

BARWANI SARDAR SAROVAR PROJECT
अधिकारी के भरोसे पर मकान बनाया, अब पट्टे का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:06 PM IST

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बड़वानी: सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा कई साल बाद भी पूरी तरह सुलझता नजर नहीं आ रहा है. जिले में बनाए गए 39 पुनर्वास स्थलों पर आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए प्रशासन को करीब 6500 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से लगभग 2000 भूखंडों की रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन पुराने रिकॉर्ड और आवंटन को लेकर अब भी कई विवाद सामने आ रहे हैं.

सबसे गंभीर स्थिति उन मामलों की है, जहां एक ही भूखंड का आवंटन 2 अलग-अलग विस्थापित परिवारों के नाम कर दिया गया. 10 सितंबर को ऐसा ही मामला कुकरा क्षेत्र की कस्बा बड़वानी क्रमांक-2 पुनर्वास बसाहट में फिर सामने आया. यहां प्लॉट नंबर 128 को लेकर निर्मला बैरागी और बद्री पिता भीमा के बीच विवाद सामने आया है. दोनों के दस्तावेजों में एक ही भूखंड का उल्लेख होने से पुनर्वास व्यवस्था के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एक प्लॉट के 2 दावेदारों के 20 मामले (ETV Bharat)

'पहले 170 नंबर मिला, बाद में 128 का आवंटन'

विस्थापित निर्मला बैरागी के अनुसार, "उन्हें वर्ष 2012 में प्लॉट नंबर 170 आवंटित किया गया था. मौके पर पहले से किसी अन्य व्यक्ति का निर्माण होने के कारण वर्ष 2020 में उन्हें प्लॉट नंबर 128 आवंटित किया गया. जब उन्होंने शासन की व्यवस्था के अनुसार भूखंड की निशुल्क रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया तो सामने आया कि इस प्लॉट का पट्टा बद्री पिता भीमा के नाम भी दर्ज है."

विस्थापित निर्मला बैरागी का कहना है, "वह पिछले 14 वर्षों से अपने अधिकार और भूखंड को लेकर परेशान हैं. उनके पास आवंटन संबंधी दस्तावेज और आदेश मौजूद हैं लेकिन एक ही भूखंड के 2 दावेदार सामने आने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटक गई है."

2 LEASES ISSUED SAME PLOT
पहले 170 नंबर मिला, बाद में 128 का आवंटन (ETV Bharat)

'अधिकारी के भरोसे पर मकान बनाया, अब पट्टे का इंतजार'

इधर, दूसरे दावेदार बद्री पिता भीमा का कहना है, "वे सरदार सरोवर परियोजना के 138 मीटर बैकवाटर से प्रभावित हुए थे. पुनर्वास प्रक्रिया के तहत उन्हें जमीन और आवासीय प्लॉट मिलना था. बद्री के मुताबिक, तत्कालीन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी के कहने पर उन्होंने वर्ष 2017 में प्लॉट पर कब्जा लेकर मकान बना लिया. वे वर्षों से इसी मकान में रह रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक पट्टा नहीं मिल पाया है."

बद्री का कहना है, "उनके रिकॉर्ड में भी प्लॉट नंबर 128 का उल्लेख है, जबकि इसी प्लॉट का पट्टा निर्मला बैरागी के पास भी है. ऐसे में प्रशासन से अपने पुनर्वास अधिकार को स्पष्ट करने की मांग कई सालों से कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है."

BARWANI REHABILITATION
सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा (ETV Bharat)

25 साल से चक्कर काट रहे एक भूखंड के 2 दावेदार

विस्थापित परिवारों का कहना है कि यह केवल एक भूखंड का विवाद नहीं है. जिले में कई परिवार ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों से पुनर्वास और अपने अधिकारों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं. जिले में ऐसे 1 या 2 मामले नहीं बल्कि 20 से ज्यादा मामले हैं, जिनमें एक ही भूखंड पर 2 दावेदार हैं.

कुछ परिवारों को गुजरात में पुनर्वास के नाम पर जमीन मिली लेकिन उनका दावा है कि जमीन इतनी खराब और बंजर है कि वहां खेती करना मुश्किल है. वहीं कुकरा क्षेत्र के डूब प्रभावित कई परिवार आज भी पुराने और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं. साल 2018 में 142 मीटर डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है. कई लोग अब भी मजदूरी कर परिवार का गुजारा कर रहे हैं."

DISPLACED PERSONS LAND LEASES
जिले में बनाए गए 39 पुनर्वास स्थलों पर आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री (ETV Bharat)

'20 मामलों में एक प्लॉट पर दो पट्टे की शिकायतें'

एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बताया, "पुनर्वास स्थलों पर पात्र विस्थापितों को प्लॉट देकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही है. अब तक करीब 2000 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं. लगभग 20 मामलों में एक ही भूखंड पर 2 पट्टे या 2 आवंटन की शिकायतें सामने आई हैं. इन मामलों की जांच की जा रही है. जांच के बाद पात्र व्यक्ति की रजिस्ट्री कराई जाएगी और दूसरे पात्र व्यक्ति को नियमानुसार अन्य स्थान पर बसाने की कार्रवाई की जाएगी."

'60 लाख के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं'

कुकरा के डूब प्रभावित किसान हिम्मत सिंह पिता मोहन सिंह ने बताया, "वर्ष 2018 में जीआरए ने उनके पक्ष में करीब 60 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया था. इसे लेकर आरोप है कि भू-अर्जन एवं पुनर्वास विभाग इस आदेश को स्वीकार नहीं कर रहा और उन्हें गुजरात विस्थापित बता रहा है."

हिम्मत सिंह के अनुसार, "उन्होंने गुजरात सरकार से लिखित प्रमाण भी प्राप्त किया है कि वहां उनके नाम से कोई पुनर्वास नहीं हुआ है. इसके बावजूद उन्हें भुगतान और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा है."

विधायक ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने कहा, "सरदार सरोवर विस्थापितों का अभी तक पूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है. एक ही प्लॉट दो लोगों को दिए जाने के मामले सामने आ रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया, "कई विस्थापितों को 5.80 लाख और 60 लाख रुपये के पुनर्वास पैकेज का लाभ भी नहीं मिला है."

विधायक राजन मंडलोई ने प्रशासन पर जमीनी वास्तविकता छिपाकर रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाते हुए कहा, "विस्थापितों की समस्याओं का मौके पर जाकर समाधान किया जाना चाहिए. वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों को अब भी पुनर्वास और मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहे हैं."

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