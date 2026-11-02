करीब 100 साल पुरानी है श्री सांवलियाजी धाम की पंगत परंपरा, राजस्थान से महाप्रसादी का कनेक्शन
बड़वानी के सांवरिया सेठ धाम में दीपावली के बाद होता है पंगत का आयोजन, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ धाम की दिखती है झलक. रिपोर्ट आदित्य शर्मा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:41 PM IST
बड़वानी: धार्मिक आस्था, सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल है बड़वानी के रानीपुरा स्थित प्राचीन श्री सांवलियाजी धाम. दीपावली के बाद कार्तिक माह में यहां प्रतिवर्ष भगवान श्री सांवलिया सेठ की अन्नकूट महाप्रसादी के अंतर्गत विशेष पंगत का आयोजन किया जाता है.
इस परंपरा की विशेषता यह है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ धाम में जिस तरह से पंगत का आयोजन होता है ठीक उसी तरह से बड़वानी के रानीपुरा स्थित प्राचीन श्री सांवलियाजी धाम में भी होता है. करीब 100 वर्षों से रियासतकाल से चली आ रही है इस परंपरा में निमाड़-मालवा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल होकर भगवान के दर्शन-पूजन के साथ महाप्रसादी ग्रहण करते हैं.
ब्राह्मण, दशोरा और बीसा नीमा समाज का महाप्रसादी आयोजन
रानीपुरा स्थित सांवलियाजी का मंदिर करीब 154 वर्ष पुराना बताया जाता है. मंदिर में भगवान सांवलिया सेठ की श्याम वर्ण की मनोहारी प्रतिमा विराजित है. पीढ़ियों से परिवारों द्वारा यहां पूजन और सेवा की परंपरा निभाई जा रही है. दीपावली के बाद राजस्थान के मंडफिया स्थित सांवरिया धाम में विशेष पंगत का आयोजन होता है, इसी परंपरा की झलक बड़वानी के रानीपुरा में भी देखने को मिलती है. यहां सर्व ब्राह्मण समाज, दशोरा महाजन समाज एवं बीसा नीमा महाजन समाज द्वारा अलग-अलग दिनों में श्रद्धा और उत्साह के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है.
इस परिवार ने की महाप्रसादी की मेजबानी
बड़वानी के श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण धर्मशाला में वर्ष 2026 में पहली पंगत का आयोजन 1 नवंबर को शाम 7 बजे किया गया. श्री कुलदेवीजी एवं श्री सांवरिया सेठ की असीम कृपा से इस महाप्रसादी की मेजबानी खरगोन निवासी प्रदीप कानूनगो, मीना कानूनगो परिवार द्वारा की गई. परिवार की ओर से समाज जनों, रिश्तेदारों एवं इष्ट मित्रों को सपरिवार आमंत्रित कर प्रसादी में शामिल होने का आग्रह किया गया. इसमें समाज के नवयुवक मंडल की भी विशेष सहभागिता रही.
धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का संदेश
इस महाप्रसादी की एक खास पहचान यहां परोसी जाने वाली पारंपरिक प्रसादी है. इसमें गुड़ की मीठी थूली तथा चवला-भाजी के साथ मिश्रित सब्जियों की प्रसादी श्रद्धालुओं को प्रेमपूर्वक परोसी जाती है. पंगत में एक साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण करना अपने आप में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का संदेश देता है.
महाप्रसादी की मेजबानी के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा
इस आयोजन के प्रति समाज जनों में विशेष उत्साह रहता है. कई परिवार अपनी बारी आने पर महाप्रसादी की मेजबानी के लिए 7 से 8 वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं. यह इंतजार केवल आयोजन की बारी का नहीं, बल्कि भगवान सांवरिया सेठ के प्रति अटूट श्रद्धा और सेवा का भाव दर्शाता है. आयोजनकर्ता परिवार शहरभर में निमंत्रण देने के साथ अपने सगे-संबंधियों और परिचितों को भी आमंत्रित करते हैं. इस दौरान बड़े आत्मीय भाव से कहा जाता है, 'आओ, सांवलिया जी ने बुलाया है'.
नई पीढ़ी के सहयोग से फल-फूल रही परंपरा
कार्तिक माह में आयोजित होने वाली यह महाप्रसादी हजारों श्रद्धालुओं को जोड़ने का माध्यम बनती है. यहां जाति, परिवार और परिचय की सीमाओं से ऊपर उठकर लोग एक साथ बैठते हैं और भगवान की प्रसादी ग्रहण करते हैं. करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराने मंदिर से जुड़ी यह परंपरा आज भी नई पीढ़ी के सहयोग और उत्साह से निरंतर आगे बढ़ रही है.
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श्री सांवलियाजी की महाप्रसादी बड़वानी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह आयोजन बताता है कि परंपराएं केवल रीति-रिवाजों से नहीं, बल्कि पीढ़ियों के विश्वास, सामूहिक सहभागिता और सेवा भावना से जीवित रहती हैं. सचमुच, बड़वानी की यह पंगत धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता, भाईचारे और एकजुटता की अनूठी मिसाल पेश कर रही है.