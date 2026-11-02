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करीब 100 साल पुरानी है श्री सांवलियाजी धाम की पंगत परंपरा, राजस्थान से महाप्रसादी का कनेक्शन

सांवरिया सेठ धाम में पंगत का आयोजन ( ETV Bharat )

बड़वानी: धार्मिक आस्था, सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल है बड़वानी के रानीपुरा स्थित प्राचीन श्री सांवलियाजी धाम. दीपावली के बाद कार्तिक माह में यहां प्रतिवर्ष भगवान श्री सांवलिया सेठ की अन्नकूट महाप्रसादी के अंतर्गत विशेष पंगत का आयोजन किया जाता है.

इस परंपरा की विशेषता यह है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ धाम में जिस तरह से पंगत का आयोजन होता है ठीक उसी तरह से बड़वानी के रानीपुरा स्थित प्राचीन श्री सांवलियाजी धाम में भी होता है. करीब 100 वर्षों से रियासतकाल से चली आ रही है इस परंपरा में निमाड़-मालवा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल होकर भगवान के दर्शन-पूजन के साथ महाप्रसादी ग्रहण करते हैं.