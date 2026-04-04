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बड़वानी में बोरिंग से निकल रहा लाल-काला पानी, पेयजल संकट के साथ खेती भी चौपट

बड़वानी के बालझिरी के पास स्थित रामा फलिया में दूषित व जहरीला पानी निकलने से ग्रामीणों में बीमारी फैलने की दहशत.

Barwani Toxic Water Borewells
दूषित पानी का कारण फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल की आशंका (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 6:35 PM IST

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बड़वानी : पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बालझिरी के रामा फलिया में बोरिंग से लाल और काले रंग का पानी निकलने की समस्या से किसान परेशान हैं. एक साल से यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायतें की लेकिन कोई असर नहीं हुआ. अब हालत ये है कि लोगों को पीने के पानी काफी दूर से लाना पड़ रहा है. आसपास की खेती भी चौपट हो रही है.

ग्रामीणों को बीमारी फैलने का डर

रामा फलिया के किसान मुकेश हलवदार डावर ने बताया "उनके खेत सहित आसपास के कई खेतों के ट्यूबवेल से लाल और काला पानी निकल रहा है. दूषित पानी के कारण उनकी मक्का की फसल एक बार पूरी तरह खराब हो चुकी है. उनका परिवार पेयजल के लिए दूसरे खेतों से पानी लाने को मजबूर है. ग्रामीणों में इस पानी को लेकर स्वास्थ्य संबंधी भय भी बना हुआ है." लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

बड़वानी में बोरिंग से जहरीला पानी, फसलें चौपट (ETV BHARAT)

बारिश के दौरान भी समस्या बढ़ी थी

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान भी इस प्रकार की समस्या सामने आई थी, जिसके बाद पानी के सैंपल लिए गए थे. बावजूद इसके एक साल बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. इस मामले में तहसीलदार पानसेमल सुनील सिसोदिया ने स्पष्ट किया "यह पानी पीने योग्य नहीं है." उन्होंने स्थानीय निकाय के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और पीएचई विभाग के साथ समन्वय कर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया.

Barwani Toxic Water Borewells
दूषित पानी से ग्रामीणों को बीमारी फैलने का डर (ETV BHARAT)

फर्टिलाइजर फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल की आशंका

पीएचई के अफसरों का कहना है कि बालझिरी ग्राम में स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल के जमीन में रिसने के कारण केमिकल युक्त दूषित पेयजल आ रहा है. इस फैक्ट्री को पहले सील कर दिया गया था. जहरीले कचरे को नहीं हटाए जाने के कारण हो सकता है रिसाव जारी हो, जिससे पानी का रंग लाल और काला आ रहा है. अब फिर से सैंपल लेने की बात अधिकारी कर रहे हैं.

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