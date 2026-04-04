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बड़वानी में बोरिंग से निकल रहा लाल-काला पानी, पेयजल संकट के साथ खेती भी चौपट

दूषित पानी का कारण फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल की आशंका ( ETV BHARAT )