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बड़वानी में गांजे की खुल्लम-खुल्ला खेती! ऐसे पड़ी पुलिस की नजर, 41 लाख का माल जब्त

बड़वानी में चल रही थी गांजे की खेती ( ETV Bharat )

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध मादक पदार्थों की खेती और कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. वरला पुलिस ने रविवार को ऑपरेशन 'ग्रीन स्ट्राइक' के तहत ग्राम बोरपड़वा में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की अवैध खेती का खुलासा किया है. पुलिस ने खेत से गांजे के 1,716 हरे पौधे जब्त किए हैं. जिनका कुल वजन 4 क्विंटल 19 किलोग्राम है और अनुमानित बाजार की कीमत 41 लाख रुपए है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को थाना वरला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, ग्राम बोरपड़वा स्थित एक खेत में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाई जा रही है. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक नारायण रावल ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद सेंधवा अनुभाग की विशेष पुलिस टीम गठित कर मौके पर भेजी गई. पुलिस ने आधुनिक तकनीक ड्रोन की मदद से खेत और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी ली, जहां गांजे के हरे पौधे पाए गए.