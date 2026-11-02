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बड़वानी में गांजे की खुल्लम-खुल्ला खेती! ऐसे पड़ी पुलिस की नजर, 41 लाख का माल जब्त

बड़वानी में नशे के सौदागरों ने खेत में लगा रखी थी गांजा की फसल, राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच जारी. आदित्य शार्मा की रिपोर्ट.

barwani 4 quintals ganja seized
बड़वानी में चल रही थी गांजे की खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
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बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध मादक पदार्थों की खेती और कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. वरला पुलिस ने रविवार को ऑपरेशन 'ग्रीन स्ट्राइक' के तहत ग्राम बोरपड़वा में बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की अवैध खेती का खुलासा किया है. पुलिस ने खेत से गांजे के 1,716 हरे पौधे जब्त किए हैं. जिनका कुल वजन 4 क्विंटल 19 किलोग्राम है और अनुमानित बाजार की कीमत 41 लाख रुपए है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 को थाना वरला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, ग्राम बोरपड़वा स्थित एक खेत में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाई जा रही है. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक नारायण रावल ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद सेंधवा अनुभाग की विशेष पुलिस टीम गठित कर मौके पर भेजी गई. पुलिस ने आधुनिक तकनीक ड्रोन की मदद से खेत और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी ली, जहां गांजे के हरे पौधे पाए गए.

मुखबिर की सूचना पर अवैध खेती के खिलाफ सख्त कार्रवाई (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

कार्रवाई के दौरान कुल 1,716 गांजे के पौधे जब्त किए गए. जब्त पौधों का कुल वजन 4 क्विंटल 19 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 41 लाख रुपए आंकी गई है. मामले में वरला थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस वन विभाग के सहयोग से खेत की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर अवैध खेती में शामिल लोगों की पहचान कर रही है. इसके साथ ही पुलिस की विशेष टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.

barwani ganja kheti raids
बड़वानी में 4 क्विंटल गांजा जब्त (ETV Bharat)

सेंधवा एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया, "पुलिस मुख्यालय की नारकोटिक्स विंग द्वारा मादक पदार्थ के रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में विरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर बोरपड़वा गांव में एक कार्रवाई की गई है. अवैध गांजे के खेती की सूचना मुखबिर द्वारा मिली थी."

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बड़वानी में गांजे के 1,716 हरे पौधे जब्त (ETV Bharat)

बड़वानी पुलिस द्वारा ऑपरेशन 'ग्रीन स्ट्राइक' के तहत जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती और कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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